https://ria.ru/20210707/afganistan-1740255131.html

Талибы заявили, что контролируют почти половину районов Афганистана

Талибы заявили, что контролируют почти половину районов Афганистана - РИА Новости, 07.07.2021

Талибы заявили, что контролируют почти половину районов Афганистана

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявляет, что под его контролем находятся 162 из 398 районов Афганистана. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T13:43

2021-07-07T13:43

2021-07-07T13:43

сухейль шахин

россия

афганистан

доха

тегеран (город)

талибан

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ДОХА, 7 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявляет, что под его контролем находятся 162 из 398 районов Афганистана."Всего 162 района оказались под властью "Исламского эмирата" в последние недели", - сказал журналистам официальный представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.По информации талибов, больше всего районов – 23 – взяты под контроль в провинции Бадахшан, в том числе район Вакхан, имеющий общую границу с Таджикистаном протяженностью 910 километров.В свою очередь минобороны Афганистана заявило, что в результате военных операций и авиаударов по позициям радикального движения в различных провинциях страны 261 талиб был убит и более 200 получили ранения.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить в полной координации с союзниками вывод своих войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В среду в Тегеране стартовали переговоры между делегациями правительства Афганистана и "Талибана".

https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html

https://ria.ru/20210707/afganistan-1740206129.html

россия

афганистан

доха

тегеран (город)

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сухейль шахин, россия, афганистан, доха, тегеран (город), талибан, в мире