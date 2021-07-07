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Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане - РИА Новости, 07.07.2021
Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
Ситуация в Афганистане стремительно ухудшается, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с лаосским коллегой. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T07:09
2021-07-07T09:21
россия
сергей лавров
владимир путин
афганистан
узбекистан
таджикистан
лаос
в мире
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ВЬЕНТЬЯН, 7 июл — РИА Новости. Ситуация в Афганистане стремительно ухудшается, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с лаосским коллегой.Он отметил, что Владимир Путин на днях провел телефонные переговоры с лидерами Таджикистана и Узбекистана, а также находится в контакте с главами других республик Центральной Азии.Москва, подчеркнул Лавров, сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе. Представители секретариата ОДКБ накануне посетили участок границы, оценили ситуацию и будут докладывать о ней постоянному совету организации.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность растет на фоне обещаний США до 11 сентября вывести все войска из республики.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента, обмен пленными и начало межафганского диалога.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/afganistan-1740162714.html
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россия, сергей лавров, владимир путин, афганистан, узбекистан, таджикистан, лаос, в мире
Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане
07:09 07.07.2021 (обновлено: 09:21 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава МИД России Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане

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ВЬЕНТЬЯН, 7 июл — РИА Новости. Ситуация в Афганистане стремительно ухудшается, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с лаосским коллегой.

"Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск", — сказал министр.

Он отметил, что Владимир Путин на днях провел телефонные переговоры с лидерами Таджикистана и Узбекистана, а также находится в контакте с главами других республик Центральной Азии.
Москва, подчеркнул Лавров, сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе.
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность растет на фоне обещаний США до 11 сентября вывести все войска из республики.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает уход иностранного контингента, обмен пленными и начало межафганского диалога.
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РоссияСергей ЛавровВладимир ПутинАфганистанУзбекистанТаджикистанЛаосВ мире
 
 
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