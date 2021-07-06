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В Амстердаме неизвестный открыл огонь по журналисту
В Амстердаме неизвестный открыл огонь по журналисту - РИА Новости, 06.07.2021
В Амстердаме неизвестный открыл огонь по журналисту
В Амстердаме злоумышленник стрелял в голландского криминального репортера Питера де Фриса, он госпитализирован с серьёзными ранениями, сообщила полиция города. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T23:33
2021-07-06T23:52
амстердам
в мире
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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. В Амстердаме злоумышленник стрелял в голландского криминального репортера Питера де Фриса, он госпитализирован с серьёзными ранениями, сообщила полиция города."Во вторник вечером на улице Ланге Ляйдседварстраат произошел инцидент со стрельбой. 64-летний криминальный репортер Питер Р. де Фрис был серьезно ранен", - говорится в сообщении полиции Амстердама в Twitter.По данным правоохранителей, пострадавший был госпитализирован.Как сообщает Нидерландская вещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники, в журналиста выстрелили пять раз, когда он вышел из студии RTL, куда его пригласили для участия в передаче.Отмечается, что репортер был ранен в голову.
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60
амстердам, в мире
В Амстердаме неизвестный открыл огонь по журналисту
23:33 06.07.2021 (обновлено: 23:52 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмстердам
Амстердам - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

В Амстердаме неизвестный открыл огонь по журналисту

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. В Амстердаме злоумышленник стрелял в голландского криминального репортера Питера де Фриса, он госпитализирован с серьёзными ранениями, сообщила полиция города.
"Во вторник вечером на улице Ланге Ляйдседварстраат произошел инцидент со стрельбой. 64-летний криминальный репортер Питер Р. де Фрис был серьезно ранен", - говорится в сообщении полиции Амстердама в Twitter.
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В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за участившихся случаев стрельбы
По данным правоохранителей, пострадавший был госпитализирован.
Как сообщает Нидерландская вещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники, в журналиста выстрелили пять раз, когда он вышел из студии RTL, куда его пригласили для участия в передаче.
Отмечается, что репортер был ранен в голову.
 
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