https://ria.ru/20210706/zhurnalist-1740181910.html

В Амстердаме неизвестный открыл огонь по журналисту

В Амстердаме неизвестный открыл огонь по журналисту - РИА Новости, 06.07.2021

В Амстердаме неизвестный открыл огонь по журналисту

В Амстердаме злоумышленник стрелял в голландского криминального репортера Питера де Фриса, он госпитализирован с серьёзными ранениями, сообщила полиция города. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T23:33

2021-07-06T23:33

2021-07-06T23:52

амстердам

в мире

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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. В Амстердаме злоумышленник стрелял в голландского криминального репортера Питера де Фриса, он госпитализирован с серьёзными ранениями, сообщила полиция города."Во вторник вечером на улице Ланге Ляйдседварстраат произошел инцидент со стрельбой. 64-летний криминальный репортер Питер Р. де Фрис был серьезно ранен", - говорится в сообщении полиции Амстердама в Twitter.По данным правоохранителей, пострадавший был госпитализирован.Как сообщает Нидерландская вещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники, в журналиста выстрелили пять раз, когда он вышел из студии RTL, куда его пригласили для участия в передаче.Отмечается, что репортер был ранен в голову.

https://ria.ru/20210706/oruzhie-1740178904.html

амстердам

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амстердам, в мире