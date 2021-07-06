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Загорится или расплавится? Что будет с забытым в машине телефоном
Загорится или расплавится? Что будет с забытым в машине телефоном - РИА Новости, 06.07.2021
Загорится или расплавится? Что будет с забытым в машине телефоном
Что делать, если вы оставили гаджет в автомобиле в жару, рассказал в интервью радио Sputnik IT-журналист, обозреватель Computer Reseller News Александр... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T02:15
2021-07-06T02:15
александр маляревский
россия
смартфоны
авто
гаджеты
технологии
общество
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Что делать, если вы оставили гаджет в автомобиле в жару, рассказал в интервью радио Sputnik IT-журналист, обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский.Электронные устройства, планшеты, ноутбуки, электронные часы и, конечно же, смартфоны от перегрева теряют ресурс и быстро изнашиваются, подчеркнул эксперт. Батареи, которые есть во всех гаджетах, могут вздуться и потечь. Бывают даже случаи, хотя и крайне редко, когда они загораются.Он отметил, что летом гаджеты перегреваются очень часто. Телефон, случайно забытый в машине, может раскалиться до 60-70 градусов, если на него будут падать солнечные лучи. Пользоваться таким устройством можно, но только если оно не обжигает руки. Однако безопасней все же дать ему остыть хотя бы до 25-28 градусов, причем делать это постепенно, посоветовал эксперт."Обезопасить телефон можно точно так же, как и самого себя. Когда нам жарко, мы ищем тень. Соответственно то же самое для гаджета — расположите его в тени. Резко охлаждать его не нужно — не стоит класть его к мешку со льдом, прислонять к стакану с коктейлем. Резкие перепады температуры вредны для любых объектов", — заключил Маляревский.
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александр маляревский, россия, смартфоны, авто, гаджеты, технологии, общество

Загорится или расплавится? Что будет с забытым в машине телефоном

02:15 06.07.2021
 
© Fotolia / bneninЧеловек с телефоном за рулем автомобиля
Человек с телефоном за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Fotolia / bnenin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Что делать, если вы оставили гаджет в автомобиле в жару, рассказал в интервью радио Sputnik IT-журналист, обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский.
Электронные устройства, планшеты, ноутбуки, электронные часы и, конечно же, смартфоны от перегрева теряют ресурс и быстро изнашиваются, подчеркнул эксперт. Батареи, которые есть во всех гаджетах, могут вздуться и потечь. Бывают даже случаи, хотя и крайне редко, когда они загораются.
"Это, конечно, ситуация из ряда вон выходящая — батарея должна быть бракованной, там должны быть трещины, что в сочетании с перегревом может вызывать возгорание", — пояснил Александр Маляревский.
Он отметил, что летом гаджеты перегреваются очень часто. Телефон, случайно забытый в машине, может раскалиться до 60-70 градусов, если на него будут падать солнечные лучи. Пользоваться таким устройством можно, но только если оно не обжигает руки. Однако безопасней все же дать ему остыть хотя бы до 25-28 градусов, причем делать это постепенно, посоветовал эксперт.
"Обезопасить телефон можно точно так же, как и самого себя. Когда нам жарко, мы ищем тень. Соответственно то же самое для гаджета — расположите его в тени. Резко охлаждать его не нужно — не стоит класть его к мешку со льдом, прислонять к стакану с коктейлем. Резкие перепады температуры вредны для любых объектов", — заключил Маляревский.
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Александр МаляревскийРоссияСмартфоныАвтоГаджетыТехнологииОбщество
 
 
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