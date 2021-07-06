Югра готова поставлять Венгрии продукцию ТЭК, деревообработки и дикоросы
19:33 06.07.2021 (обновлено: 19:34 06.07.2021)
Югра готова поставлять в Венгрию продукцию ТЭК, деревообработки и дикоросы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ готов поставлять в Венгию производимую в Югре продукцию топливно-энергетического комплекса, деревообработки, а также биологически чистых продуктов из дикоросов, сообщается на сайте правительства региона.
Во вторник губернатор ХМАО Наталья Комарова и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях выставки "Иннопром" подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и иных областях.
По данным властей, по итогам 2020 года товарооборот между автономным округом и Венгрией превысил 2 миллиона долларов. Крупнейшие статьи экспорта приходятся на нефтепродукты, древесину, а импорта – на реакторы, оборудование и текстиль.
"В числе новых направлений сотрудничества сторон Наталья Комарова предложила рассмотреть поставки производимой в Югре продукции, в частности, топливно-энергетического комплекса, деревообработки, биологически чистых продуктов из дикоросов", - говорится в сообщении.
Глава региона отметила, что в регионе сформирован перечень наиболее перспективных направлений для бизнеса, объем инвестиционных предложений Югры составляет около 1,4 миллиардов евро. При этом, округ готов оказать поддержку инвесторам из Венгрии и выйти на реализацию совместных проектов.
Как уточнили РИА Новости в департаменте общественных и внешних связей Югры, возможный объем поставки из Югры орехов, грибов и ягод – до 500 тонн в год. Также там отметили, что губернатор пригласила представителей Венгрии на Международный фестиваль креативных индустрий и Международную научную конференцию "История Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ее исследования в отечественной и зарубежной историографии", которые пройдут в округе в ноябре и декабре текущего года соответственно.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа во главе с Комаровой представляет инвестиционные предложения и промышленные проекты округа.
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