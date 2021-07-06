https://ria.ru/20210706/yugra-1740165238.html

Югра готова поставлять Венгрии продукцию ТЭК, деревообработки и дикоросы

Югра готова поставлять Венгрии продукцию ТЭК, деревообработки и дикоросы - РИА Новости, 06.07.2021

Югра готова поставлять Венгрии продукцию ТЭК, деревообработки и дикоросы

Ханты-Мансийский автономный округ готов поставлять в Венгию производимую в Югре продукцию топливно-энергетического комплекса, деревообработки, а также... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T19:33

2021-07-06T19:33

2021-07-06T19:34

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

петер сийярто

наталья комарова

екатеринбург

венгрия

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ готов поставлять в Венгию производимую в Югре продукцию топливно-энергетического комплекса, деревообработки, а также биологически чистых продуктов из дикоросов, сообщается на сайте правительства региона.Во вторник губернатор ХМАО Наталья Комарова и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях выставки "Иннопром" подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и иных областях.По данным властей, по итогам 2020 года товарооборот между автономным округом и Венгрией превысил 2 миллиона долларов. Крупнейшие статьи экспорта приходятся на нефтепродукты, древесину, а импорта – на реакторы, оборудование и текстиль."В числе новых направлений сотрудничества сторон Наталья Комарова предложила рассмотреть поставки производимой в Югре продукции, в частности, топливно-энергетического комплекса, деревообработки, биологически чистых продуктов из дикоросов", - говорится в сообщении.Глава региона отметила, что в регионе сформирован перечень наиболее перспективных направлений для бизнеса, объем инвестиционных предложений Югры составляет около 1,4 миллиардов евро. При этом, округ готов оказать поддержку инвесторам из Венгрии и выйти на реализацию совместных проектов.Как уточнили РИА Новости в департаменте общественных и внешних связей Югры, возможный объем поставки из Югры орехов, грибов и ягод – до 500 тонн в год. Также там отметили, что губернатор пригласила представителей Венгрии на Международный фестиваль креативных индустрий и Международную научную конференцию "История Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ее исследования в отечественной и зарубежной историографии", которые пройдут в округе в ноябре и декабре текущего года соответственно.Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа во главе с Комаровой представляет инвестиционные предложения и промышленные проекты округа.

https://ria.ru/20210706/sotrudnichestvo-1740160083.html

https://ria.ru/20210608/park-1736087282.html

ханты-мансийский автономный округ

екатеринбург

венгрия

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ханты-мансийский автономный округ, петер сийярто, наталья комарова, екатеринбург, венгрия, экономика