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Наука
https://ria.ru/20210706/yargu-1739643853.html
Ученые указали на ошибки в медиастратегиях НКО в регионах
Ученые указали на ошибки в медиастратегиях НКО в регионах - РИА Новости, 06.07.2021
Ученые указали на ошибки в медиастратегиях НКО в регионах
Стратегии некоммерческих организаций в социальных сетях проанализировали ученые Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова (ЯрГУ). По их... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T09:00
2021-07-06T09:00
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Стратегии некоммерческих организаций в социальных сетях проанализировали ученые Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова (ЯрГУ). По их словам, исследование выявило ряд проблем, от решения которых зависит успешное развитие гражданского активизма и организаций некоммерческого сектора на региональном уровне. Статья опубликована в журнале “IEEE Communication Strategies in Digital Society Workshop”.В регионах России, по данным экспертов ЯрГУ, зарегистрированы тысячи некоммерческих организаций, действуют тысячи гражданских активистов. По словам ученых, одно из условий успешного развития некоммерческого сектора на региональном уровне – создание удобных и востребованных ресурсов в социальных сетях для координации работы организаций и продвижения их идей и проектов среди целевой аудитории.В большинстве случаев региональные сообщества в интернете создают Ресурсные центры НКО в рамках проектов, поддерживаемых Фондом президентских грантов. Исследование показало, что характерные для такой модели возможные перерывы в финансировании приводят к резкому падению наполняемости контентом и потере контакта с целевой аудиторией.Специалисты университета исследовали площадки в социальных сетях для координации НКО в 18 субъектах Центрального федерального округа России. По их словам, оказалось, что лишь в нескольких регионах электронные ресурсы НКО реально востребованы и действуют как площадки для коммуникации.Количество участников на подобных интернет-площадках колеблется от нескольких десятков до нескольких тысяч. По мнению ученых ЯрГУ, оно никак не связано с количеством населения и числом зарегистрированных в регионе НКО, а отражает лишь активность создателей площадок и востребованность их контента целевой аудиторией.В большей части проанализированных ресурсов отмечена очень слабая вовлеченность участников, сообщили исследователи. Как правило, количество лайков для каждого поста не превышает 1-3, количество репостов – 1-2, комментариев – 0-1.Частота размещения постов колеблется от нескольких публикаций в день до 1-2 публикаций в месяц. 1"Выявленные проблемы требуют усовершенствования медиастратегий Ресурсных центров НКО. Важно знать целевую аудиторию, чувствовать ее ожидания и потребности, не снижать регулярность публикаций. Кроме того, сообщество предполагает открытость создателей – участникам важно понимать, кто руководит площадкой", – подчеркнула Елена Исаева.Для привлечения участников у сообщества должен быть признаваемый лидер, считают ученые. Правильным шагом будет вовлечение в интернет-коммуникацию непосредственных руководителей НКО, как правило, обладающих авторитетом и известностью в регионе. Наименьший отклик у аудитории находят посты с обезличенным авторством, отметили ученые ЯрГУ.Готовность полноценно освещать свою деятельность особенно важна в условиях бюджетного финансирования. По мнению ученых, в штате региональных Ресурсных центров требуется наличие квалифицированных smm-специалистов, способных превратить группы в социальных сетях в живые, эмоциональные площадки. Также полезным может стать размещение различных материалов от сотрудников, экспертов и партнеров Ресурсных центров. Позитивный эффект может обеспечить и вовлечение представителей профильных органов власти.
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Ученые указали на ошибки в медиастратегиях НКО в регионах

09:00 06.07.2021
 
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
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МОСКВА, 6 июл РИА Новости. Стратегии некоммерческих организаций в социальных сетях проанализировали ученые Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова (ЯрГУ). По их словам, исследование выявило ряд проблем, от решения которых зависит успешное развитие гражданского активизма и организаций некоммерческого сектора на региональном уровне. Статья опубликована в журнале “IEEE Communication Strategies in Digital Society Workshop”.
В регионах России, по данным экспертов ЯрГУ, зарегистрированы тысячи некоммерческих организаций, действуют тысячи гражданских активистов. По словам ученых, одно из условий успешного развития некоммерческого сектора на региональном уровне – создание удобных и востребованных ресурсов в социальных сетях для координации работы организаций и продвижения их идей и проектов среди целевой аудитории.
В большинстве случаев региональные сообщества в интернете создают Ресурсные центры НКО в рамках проектов, поддерживаемых Фондом президентских грантов. Исследование показало, что характерные для такой модели возможные перерывы в финансировании приводят к резкому падению наполняемости контентом и потере контакта с целевой аудиторией.
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Специалисты университета исследовали площадки в социальных сетях для координации НКО в 18 субъектах Центрального федерального округа России. По их словам, оказалось, что лишь в нескольких регионах электронные ресурсы НКО реально востребованы и действуют как площадки для коммуникации.

“Исследование показало, что электронные ресурсы, которые могли бы стать площадкой для объединения НКО и активистов, на деле недостаточно эффективны. Пока их скорее можно назвать “доской бесплатных объявлений“, а не инструментом для реальной мобилизации гражданской активности. Социальные сети могут стать важным элементом стратегии общения НКО с органами власти и гражданами, но это требует более эффективной работы и определенной медиаграмотности”, – объяснила доцент кафедры социального и семейного законодательства ЯрГУ Елена Исаева.

Количество участников на подобных интернет-площадках колеблется от нескольких десятков до нескольких тысяч. По мнению ученых ЯрГУ, оно никак не связано с количеством населения и числом зарегистрированных в регионе НКО, а отражает лишь активность создателей площадок и востребованность их контента целевой аудиторией.
В большей части проанализированных ресурсов отмечена очень слабая вовлеченность участников, сообщили исследователи. Как правило, количество лайков для каждого поста не превышает 1-3, количество репостов – 1-2, комментариев – 0-1.Частота размещения постов колеблется от нескольких публикаций в день до 1-2 публикаций в месяц. 1
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"Выявленные проблемы требуют усовершенствования медиастратегий Ресурсных центров НКО. Важно знать целевую аудиторию, чувствовать ее ожидания и потребности, не снижать регулярность публикаций. Кроме того, сообщество предполагает открытость создателей – участникам важно понимать, кто руководит площадкой", – подчеркнула Елена Исаева.
Для привлечения участников у сообщества должен быть признаваемый лидер, считают ученые. Правильным шагом будет вовлечение в интернет-коммуникацию непосредственных руководителей НКО, как правило, обладающих авторитетом и известностью в регионе. Наименьший отклик у аудитории находят посты с обезличенным авторством, отметили ученые ЯрГУ.
Готовность полноценно освещать свою деятельность особенно важна в условиях бюджетного финансирования. По мнению ученых, в штате региональных Ресурсных центров требуется наличие квалифицированных smm-специалистов, способных превратить группы в социальных сетях в живые, эмоциональные площадки. Также полезным может стать размещение различных материалов от сотрудников, экспертов и партнеров Ресурсных центров. Позитивный эффект может обеспечить и вовлечение представителей профильных органов власти.
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