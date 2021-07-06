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"Яндекс" выпустил новую колонку с голосовым помощником "Алиса"
"Яндекс" выпустил новую колонку с голосовым помощником "Алиса" - РИА Новости, 06.07.2021
"Яндекс" выпустил новую колонку с голосовым помощником "Алиса"
Российский интернет-холдинг "Яндекс" выпустил новую "умную колонку" "Яндекс.Станция Лайт" в шести цветах с голосовым помощником "Алиса", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T10:22
2021-07-06T10:22
яндекс
алиса
технологии
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российский интернет-холдинг "Яндекс" выпустил новую "умную колонку" "Яндекс.Станция Лайт" в шести цветах с голосовым помощником "Алиса", сообщает пресс-служба компании."Яндекс" расширил линейку умных устройств с "Алисой" и представил свою самую яркую колонку - "Станцию Лайт". Это четвертая колонка "Яндекса" собственной разработки. Она создана для тех, кто хочет получить устройство с "Алисой" по доступной цене", - говорится в сообщении.Новая "умная колонка" представлена в шести цветах: фиолетовый, бирюзовый, красный, желтый, бежевый и розовый. Руководитель направления умных устройств "Яндекса" Сергей Мельник пояснил, что у "Алисы" на колонках разного цвета разный характер, поэтому "ответы на некоторые запросы могут отличаться"."Бирюзовая колонка для романтиков, и "Алиса" в ней более спокойная. Красная для тех, кто не боится сложных вызовов, здесь "Алиса" более дерзкая. Розовая "Станция Лайт" для мечтателей, поэтому в ней "Алиса" верит в волшебство", - отметил он.Мощность звука в "Станции Лайт" - 5 Вт, в ней также есть четыре микрофона и Bluetooth. Работает колонка от сети, блок питания подключается через разъем Type-C. "Станция Лайт" также может работать в режиме мультирум, то есть синхронно с другими колонками с "Алисой", и умеет все, что и другие устройства с этим голосовым помощником: включит музыку или радио, запустит утреннее шоу, прочитает детям сказку.Стоимость новой "умной колонки" - 3990 рублей. В фиолетовом и бирюзовом цвете она уже доступна в некоторых магазинах, предзаказ на остальные цвета откроется 22 июля.Первая "умная колонка" с "Алисой" - "Яндекс.Станция" - вышла в 2018 году. Через год появилась более компактная "Станция Мини", а в ноябре 2020 года - "Яндекс.Станция Макс". Сейчас "Алиса" есть также в "умных колонках" сторонних производителей - JBL Link Portable, JBL Link Music, Prestigio Smartmate и других.
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яндекс, алиса, технологии, общество
"Яндекс" выпустил новую колонку с голосовым помощником "Алиса"
10:22 06.07.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Яндекс" выпустил новую "умную колонку" с голосовым помощником "Алиса" в шести цветах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российский интернет-холдинг "Яндекс" выпустил новую "умную колонку" "Яндекс.Станция Лайт" в шести цветах с голосовым помощником "Алиса", сообщает пресс-служба компании.
"Яндекс" расширил линейку умных устройств с "Алисой" и представил свою самую яркую колонку - "Станцию Лайт". Это четвертая колонка "Яндекса" собственной разработки. Она создана для тех, кто хочет получить устройство с "Алисой" по доступной цене", - говорится в сообщении.
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Новая "умная колонка" представлена в шести цветах: фиолетовый, бирюзовый, красный, желтый, бежевый и розовый. Руководитель направления умных устройств "Яндекса" Сергей Мельник пояснил, что у "Алисы" на колонках разного цвета разный характер, поэтому "ответы на некоторые запросы могут отличаться".
"Бирюзовая колонка для романтиков, и "Алиса" в ней более спокойная. Красная для тех, кто не боится сложных вызовов, здесь "Алиса" более дерзкая. Розовая "Станция Лайт" для мечтателей, поэтому в ней "Алиса" верит в волшебство", - отметил он.
Мощность звука в "Станции Лайт" - 5 Вт, в ней также есть четыре микрофона и Bluetooth. Работает колонка от сети, блок питания подключается через разъем Type-C. "Станция Лайт" также может работать в режиме мультирум, то есть синхронно с другими колонками с "Алисой", и умеет все, что и другие устройства с этим голосовым помощником: включит музыку или радио, запустит утреннее шоу, прочитает детям сказку.
Стоимость новой "умной колонки" - 3990 рублей. В фиолетовом и бирюзовом цвете она уже доступна в некоторых магазинах, предзаказ на остальные цвета откроется 22 июля.
Первая "умная колонка" с "Алисой" - "Яндекс.Станция" - вышла в 2018 году. Через год появилась более компактная "Станция Мини", а в ноябре 2020 года - "Яндекс.Станция Макс". Сейчас "Алиса" есть также в "умных колонках" сторонних производителей - JBL Link Portable, JBL Link Music, Prestigio Smartmate и других.
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