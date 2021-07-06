https://ria.ru/20210706/yalta-1740174939.html

Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в Ялте

Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в Ялте - РИА Новости, 06.07.2021

Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в Ялте

Качество водопроводной воды в Ялте, пострадавшей в середине июня от наводнения, значительно улучшилось, сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T21:27

2021-07-06T21:27

2021-07-06T21:27

подтопления в крыму

наталья пеньковская

керчь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ялта

кировский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Качество водопроводной воды в Ялте, пострадавшей в середине июня от наводнения, значительно улучшилось, сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.Водоснабжение в Ялте было прервано 18 июня из-за разгула стихии и последовавшей за ним аварии. К понедельнику 21 июня водоснабжение удалось восстановить за счет альтернативных источников. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что вода, поступающая в дома ялтинцев, пригодна пока для использования только в технических целях."Мы видим по результатам, что показатели качества воды значительно улучшились. В пятницу или субботу будет принято решение о возобновлении питьевого водоснабжения Ялты", - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС.По ее словам, после возобновления питьевого водоснабжения, будет отменено предписание общепитам на использование одноразовой посуды.Пеньковская также подчеркнула, что пока остается запрет на купание на пляжах центральной части Ялтинского региона. Решение о возобновлении их полноценной работы планируется обсудить в ближайший понедельник.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.

https://ria.ru/20210706/yalta-1740106165.html

https://ria.ru/20210705/yalta-1739932706.html

керчь

ялта

кировский район

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подтопления в крыму, наталья пеньковская, керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта, кировский район