https://ria.ru/20210706/yalta-1740106165.html

В Ялте открыли еще десять пляжей

В Ялте открыли еще десять пляжей - РИА Новости, 06.07.2021

В Ялте открыли еще десять пляжей

Еще 10 пляжей, закрытых в середине июня из-за наводнения, открыли в Ялте для купания, запрет распространяется на пляжи в центральной части города, сообщила... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:04

2021-07-06T15:04

2021-07-06T15:15

форос

янина павленко

керчь

кировский район

подтопления в крыму

россия

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Еще 10 пляжей, закрытых в середине июня из-за наводнения, открыли в Ялте для купания, запрет распространяется на пляжи в центральной части города, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Пляжи Ялты начали поэтапно открывать для купания с 1 июля. Первыми 22 пляжа из 86 в Ялтинском регионе были открыты от Фороса до Алупки."Дополнительно мы открыли сегодня еще 10 пляжей. У нас остается запрещенной к купанию центральная часть нашего города: от Приморского пляжа до Гурзуфа. Погодные условия сейчас таковы, очень надеюсь, что в самое ближайшее время ситуация разрешится", - сказала Павленко журналистам.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.

https://ria.ru/20210705/yalta-1739932706.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/krym-1740039528.html

форос

керчь

кировский район

россия

ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форос, янина павленко, керчь, кировский район, подтопления в крыму, россия, ялта