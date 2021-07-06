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В Ялте открыли еще десять пляжей
В Ялте открыли еще десять пляжей - РИА Новости, 06.07.2021
В Ялте открыли еще десять пляжей
Еще 10 пляжей, закрытых в середине июня из-за наводнения, открыли в Ялте для купания, запрет распространяется на пляжи в центральной части города, сообщила... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:04
2021-07-06T15:15
форос
янина павленко
керчь
кировский район
подтопления в крыму
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Еще 10 пляжей, закрытых в середине июня из-за наводнения, открыли в Ялте для купания, запрет распространяется на пляжи в центральной части города, сообщила глава администрации города Янина Павленко.Пляжи Ялты начали поэтапно открывать для купания с 1 июля. Первыми 22 пляжа из 86 в Ялтинском регионе были открыты от Фороса до Алупки."Дополнительно мы открыли сегодня еще 10 пляжей. У нас остается запрещенной к купанию центральная часть нашего города: от Приморского пляжа до Гурзуфа. Погодные условия сейчас таковы, очень надеюсь, что в самое ближайшее время ситуация разрешится", - сказала Павленко журналистам.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.
https://ria.ru/20210705/yalta-1739932706.html
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форос, янина павленко, керчь, кировский район, подтопления в крыму, россия, ялта
В Ялте открыли еще десять пляжей
15:04 06.07.2021 (обновлено: 15:15 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк

В Ялте для купания открыли еще десять пляжей, закрытых из-за наводнения

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Еще 10 пляжей, закрытых в середине июня из-за наводнения, открыли в Ялте для купания, запрет распространяется на пляжи в центральной части города, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Пляжи Ялты начали поэтапно открывать для купания с 1 июля. Первыми 22 пляжа из 86 в Ялтинском регионе были открыты от Фороса до Алупки.
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"Дополнительно мы открыли сегодня еще 10 пляжей. У нас остается запрещенной к купанию центральная часть нашего города: от Приморского пляжа до Гурзуфа. Погодные условия сейчас таковы, очень надеюсь, что в самое ближайшее время ситуация разрешится", - сказала Павленко журналистам.
Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.
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