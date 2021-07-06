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Наука
https://ria.ru/20210706/xiaomi-1740121484.html
Названа дата выхода новой версии оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi
Названа дата выхода новой версии оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi - РИА Новости, 06.07.2021
Названа дата выхода новой версии оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi
Компания Xiaomi объявит о новой версии своей фирменной оболочки для смартфонов MIUI уже в июле. Об этом сообщает инсайдерский Telegram-канал Xiaomi & MIUI News. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:20
2021-07-06T16:20
наука
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Компания Xiaomi объявит о новой версии своей фирменной оболочки для смартфонов MIUI уже в июле. Об этом сообщает инсайдерский Telegram-канал Xiaomi &amp; MIUI News.Как утверждают сетевые информаторы, 13 июля китайская компания проведет мероприятие, посвященное выходу MIUI 13. В этот день Xiaomi еще и представит некие новые устройства.Бета-версия оболочки станет доступна участникам тестовой программы даже раньше — 7-15 июля. Желающие смогут установить предварительный вариант надстройки Android самостоятельно.Новой MIUI 13 приписываются иной интерфейс, динамические эффекты и повышенную плавность. Кроме этого, оболочка может получить режим работы с компьютерами, планшетами и телевизорами, который есть у некоторых конкурентов.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
xiaomi inc, telegram (приложение), google android, технологии

Названа дата выхода новой версии оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi

16:20 06.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Компания Xiaomi объявит о новой версии своей фирменной оболочки для смартфонов MIUI уже в июле. Об этом сообщает инсайдерский Telegram-канал Xiaomi & MIUI News.
Как утверждают сетевые информаторы, 13 июля китайская компания проведет мероприятие, посвященное выходу MIUI 13. В этот день Xiaomi еще и представит некие новые устройства.
Бета-версия оболочки станет доступна участникам тестовой программы даже раньше — 7-15 июля. Желающие смогут установить предварительный вариант надстройки Android самостоятельно.
Новой MIUI 13 приписываются иной интерфейс, динамические эффекты и повышенную плавность. Кроме этого, оболочка может получить режим работы с компьютерами, планшетами и телевизорами, который есть у некоторых конкурентов.
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