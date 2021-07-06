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Шапка проекта WorldSkills - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
WorldSkills
https://ria.ru/20210706/worldskills-1740037210.html
Финал чемпионата WorldSkills Russia в Уфе перенесли на более поздний срок
Финал чемпионата WorldSkills Russia в Уфе перенесли на более поздний срок - РИА Новости, 06.07.2021
Финал чемпионата WorldSkills Russia в Уфе перенесли на более поздний срок
Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который должен был пройти в Уфе с 21 по 25 июля, переносится, сроки будут... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T09:19
2021-07-06T09:19
worldskills
россия
радий хабиров
уфа
общество
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УФА, 6 июл - РИА Новости. Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который должен был пройти в Уфе с 21 по 25 июля, переносится, сроки будут определены позже, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров."Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который должен был пройти в Уфе с 21 по 25 июля, переносится. Сроки будут определены позже", - сказал Хабиров на оперативном совещании регионального правительства.Национальный чемпионат WorldSkills Russia-2021 планировали провести с 21 по 26 июля в Уфе с участием более тысячи молодых профессионалов.Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – это самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет, способствующее профориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.
https://na.ria.ru/20210601/sorevnovaniya-1735039677.html
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россия, радий хабиров, уфа, общество
Финал чемпионата WorldSkills Russia в Уфе перенесли на более поздний срок
09:19 06.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастник соревнований в компетенции "Электромонтаж" мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани
Участник соревнований в компетенции Электромонтаж мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" в Уфе перенесли на более поздний срок

Читать ria.ru в
УФА, 6 июл - РИА Новости. Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который должен был пройти в Уфе с 21 по 25 июля, переносится, сроки будут определены позже, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
"Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который должен был пройти в Уфе с 21 по 25 июля, переносится. Сроки будут определены позже", - сказал Хабиров на оперативном совещании регионального правительства.
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Московские студенты стали лучшими реставраторами на чемпионате WorldSkills
Национальный чемпионат WorldSkills Russia-2021 планировали провести с 21 по 26 июля в Уфе с участием более тысячи молодых профессионалов.
Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – это самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет, способствующее профориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.
Подготовка студентов в Сургутском политехническом колледже - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 18:00Ростовская область
Отбор в финал чемпионата Worldskills пройдет в Качкане 15-28 апреля
 
WorldSkillsРоссияРадий ХабировУфаОбщество
 
 
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