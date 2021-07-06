https://ria.ru/20210706/worldskills-1740037210.html
Финал чемпионата WorldSkills Russia в Уфе перенесли на более поздний срок
Финал чемпионата WorldSkills Russia в Уфе перенесли на более поздний срок - РИА Новости, 06.07.2021
Финал чемпионата WorldSkills Russia в Уфе перенесли на более поздний срок
Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который должен был пройти в Уфе с 21 по 25 июля, переносится, сроки будут... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T09:19
2021-07-06T09:19
2021-07-06T09:19
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УФА, 6 июл - РИА Новости. Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который должен был пройти в Уфе с 21 по 25 июля, переносится, сроки будут определены позже, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров."Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который должен был пройти в Уфе с 21 по 25 июля, переносится. Сроки будут определены позже", - сказал Хабиров на оперативном совещании регионального правительства.Национальный чемпионат WorldSkills Russia-2021 планировали провести с 21 по 26 июля в Уфе с участием более тысячи молодых профессионалов.Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – это самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет, способствующее профориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик.
https://na.ria.ru/20210601/sorevnovaniya-1735039677.html
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россия, радий хабиров, уфа, общество
Финал чемпионата WorldSkills Russia в Уфе перенесли на более поздний срок
Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" в Уфе перенесли на более поздний срок