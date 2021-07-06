https://ria.ru/20210706/vybory-1740111813.html

Памфилова рассказала, когда лучше проводить выборы

Памфилова рассказала, когда лучше проводить выборы - РИА Новости, 06.07.2021

Памфилова рассказала, когда лучше проводить выборы

Найти замену избирательным участкам в школах практически невозможно, лучше проводить выборы на каникулах, считает председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:26

2021-07-06T15:26

2021-07-06T15:26

россия

элла памфилова

выборы в государственную думу

цик рф

выборы

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СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. Найти замену избирательным участкам в школах практически невозможно, лучше проводить выборы на каникулах, считает председатель ЦИК Элла Памфилова."У нас более половины участков избирательных находятся в школах, они адаптированы, и люди к ним привыкли. Найти в таком количестве эквивалентную замену в масштабах страны практически невозможно, это очень дорого. Мы изучали эту возможность, это очень дорого, в ближайшей перспективе это невозможно. Поэтому с учётом трёхдневного голосования мы подписали соглашение с Минпросвещения, чтобы как-то разводить эти выборы", - сказала Памфилова на форуме молодых политологов "Дигория".Она предложила переносить выборы на время школьных каникул."Если меня спросить, я считаю, можно выборы проводить в школах, но лучше перенести единый день голосования с сентября на то время, когда в школах каникулы, когда учителя в отпуске. И унифицировать, привести к единому знаменателю каникулы, по крайней мере, в общеобразовательных школах. Например, неделя в сентябре - вот выборы. Или неделя в апреле. Это мое предложение, надеюсь, когда-нибудь его услышат", - подчеркнула председатель ЦИК.В свою очередь член ЦИК Андрей Шутов обратил внимание на значение школ для культурной жизни."Школа, особенно на селе и в малых городах, это центральное заведение наряду с домом культуры, и люди ориентированы на школу. Они идут в школу голосовать, как на праздник. Зачем лишать людей праздника?" - подчеркнул он."Праздник для избирателей не должен превращаться в каторгу для учителей, мы это понимаем, мы над этим работаем. Надеюсь, когда-нибудь это будет решено", - резюмировала Памфилова.

https://ria.ru/20210706/pamfilova-1740100093.html

https://ria.ru/20200917/shkoly-1577385922.html

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