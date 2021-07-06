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В ЦИК рассказали о борьбе с попытками дискредитировать выборы в России
В ЦИК рассказали о борьбе с попытками дискредитировать выборы в России - РИА Новости, 06.07.2021
В ЦИК рассказали о борьбе с попытками дискредитировать выборы в России
Создаются списки людей, заведомо не имеющих право участвовать в выборах, чтобы говорить о недопуске оппозиции, ЦИК к этому готовится, заявила председатель ЦИК... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:22
2021-07-06T14:22
элла памфилова
цик рф
политика
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СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. Создаются списки людей, заведомо не имеющих право участвовать в выборах, чтобы говорить о недопуске оппозиции, ЦИК к этому готовится, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Мы на всех закрытых и открытых совещаниях говорим о том, что коллеги, будьте максимально открыты и честны, и тщательно проводите вопрос регистрации, потому что одна из точек, по которым нас будут бить наши недруги, это то, что они сейчас будут спекулировать на теме, одна из основных точек критики и тренд на непризнание наших выборов легитимными, это отказ кому-то в регистрации по каким-то причинам", - сказала Памфилова на форуме молодых политологов "Дигория".Она пояснила, что в регионах готовятся списки кандидатов, которые заведомо не могут быть зарегистрированы."А то, что у них задумано, у политтехнологов&nbsp;антироссийских, которые формируют повестку дня, направленную на дискредитацию российских выборов, они сейчас работают во всех регионах, заведомо составляют списки тех, кто по целому ряду причин заведомо непроходим. Они идут на выборы, зная, что их нельзя регистрировать, там разные обстоятельства. Чтобы это был дополнительный повод сказать: оппозицию, тех, кто против власти, не допускают до выборов. Это тоже технология антироссийская, она будет применяться, мы должны быть готовы, мы сейчас к этому готовимся, чтобы максимально аргументировать нашу позицию, почему кого-то не допускают", - добавила председатель ЦИК.
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элла памфилова, цик рф, политика
В ЦИК рассказали о борьбе с попытками дискредитировать выборы в России
14:22 06.07.2021
 
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : Пресс-служба ЦИК России

Памфилова заявила, что создаются списки людей, заведомо не имеющих право участвовать в выборах

Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. Создаются списки людей, заведомо не имеющих право участвовать в выборах, чтобы говорить о недопуске оппозиции, ЦИК к этому готовится, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Мы на всех закрытых и открытых совещаниях говорим о том, что коллеги, будьте максимально открыты и честны, и тщательно проводите вопрос регистрации, потому что одна из точек, по которым нас будут бить наши недруги, это то, что они сейчас будут спекулировать на теме, одна из основных точек критики и тренд на непризнание наших выборов легитимными, это отказ кому-то в регистрации по каким-то причинам", - сказала Памфилова на форуме молодых политологов "Дигория".
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Она пояснила, что в регионах готовятся списки кандидатов, которые заведомо не могут быть зарегистрированы.
"А то, что у них задумано, у политтехнологов антироссийских, которые формируют повестку дня, направленную на дискредитацию российских выборов, они сейчас работают во всех регионах, заведомо составляют списки тех, кто по целому ряду причин заведомо непроходим. Они идут на выборы, зная, что их нельзя регистрировать, там разные обстоятельства. Чтобы это был дополнительный повод сказать: оппозицию, тех, кто против власти, не допускают до выборов. Это тоже технология антироссийская, она будет применяться, мы должны быть готовы, мы сейчас к этому готовимся, чтобы максимально аргументировать нашу позицию, почему кого-то не допускают", - добавила председатель ЦИК.
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Элла ПамфиловаЦИК РФПолитика
 
 
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