https://ria.ru/20210706/vybory-1740097395.html

В ЦИК рассказали о борьбе с попытками дискредитировать выборы в России

В ЦИК рассказали о борьбе с попытками дискредитировать выборы в России - РИА Новости, 06.07.2021

В ЦИК рассказали о борьбе с попытками дискредитировать выборы в России

Создаются списки людей, заведомо не имеющих право участвовать в выборах, чтобы говорить о недопуске оппозиции, ЦИК к этому готовится, заявила председатель ЦИК... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:22

2021-07-06T14:22

2021-07-06T14:22

элла памфилова

цик рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990331_0:11:2090:1187_1920x0_80_0_0_1b4be4e785f869bec2702db1e7ccac67.jpg

СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. Создаются списки людей, заведомо не имеющих право участвовать в выборах, чтобы говорить о недопуске оппозиции, ЦИК к этому готовится, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Мы на всех закрытых и открытых совещаниях говорим о том, что коллеги, будьте максимально открыты и честны, и тщательно проводите вопрос регистрации, потому что одна из точек, по которым нас будут бить наши недруги, это то, что они сейчас будут спекулировать на теме, одна из основных точек критики и тренд на непризнание наших выборов легитимными, это отказ кому-то в регистрации по каким-то причинам", - сказала Памфилова на форуме молодых политологов "Дигория".Она пояснила, что в регионах готовятся списки кандидатов, которые заведомо не могут быть зарегистрированы."А то, что у них задумано, у политтехнологов антироссийских, которые формируют повестку дня, направленную на дискредитацию российских выборов, они сейчас работают во всех регионах, заведомо составляют списки тех, кто по целому ряду причин заведомо непроходим. Они идут на выборы, зная, что их нельзя регистрировать, там разные обстоятельства. Чтобы это был дополнительный повод сказать: оппозицию, тех, кто против власти, не допускают до выборов. Это тоже технология антироссийская, она будет применяться, мы должны быть готовы, мы сейчас к этому готовимся, чтобы максимально аргументировать нашу позицию, почему кого-то не допускают", - добавила председатель ЦИК.

https://ria.ru/20210705/vybory-1739851311.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, политика