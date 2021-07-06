https://ria.ru/20210706/vybory-1740091535.html
ЦИК готов провести онлайн-голосование в масштабах всей страны
ЦИК готов провести онлайн-голосование в масштабах всей страны - РИА Новости, 06.07.2021
ЦИК готов провести онлайн-голосование в масштабах всей страны
ЦИК технически готов к внедрению дистанционного электронного голосования в масштабах всей страны, но предстоит ещё большая работа по выявлению слабых мест,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:50
2021-07-06T13:50
2021-07-06T13:50
элла памфилова
технологии
политика
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СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. ЦИК технически готов к внедрению дистанционного электронного голосования в масштабах всей страны, но предстоит ещё большая работа по выявлению слабых мест, разъяснению избирателям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Предстоящие выборы - это важнейшая ступенька в преддверии 2024 года, важнейших выборов для судьбы нашей страны. И от того, как мы их проведём, во многом будут зависеть принципиальные, жизненно важные вопросы для нашей страны. Что касается дистанционного электронного голосования, то технически мы сейчас готовы проводить его в масштабах всей страны", - сказала Памфилова на форуме "Дигория".Она пояснила, что прошедшая тренировка дистанционного электронного голосования ставила целью максимально загрузить систему, чтобы выявить ее тонкие места.Электронное голосование расширяет возможности для избирателей, но важно, чтобы к нему было доверие, понимание, подчеркнула она."По мере достижения этих целей, решения этих вопросов, мы будем расширять и расширять этот процесс. Мы надеемся, что к 2024 году мы все это выполним, мы к этому стремимся, а как получится, посмотрим", - подчеркнула она.Электронное дистанционное голосование в этом году пройдет в семи субъектах.
https://ria.ru/20210525/golosovanie-1733815631.html
https://ria.ru/20210519/pamfilova-1732938573.html
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элла памфилова, технологии, политика
ЦИК готов провести онлайн-голосование в масштабах всей страны
Памфилова заявила, что ЦИК технически готов провести онлайн-голосование в масштабе всей страны
СОЧИ, 6 июл - РИА Новости.
ЦИК технически готов к внедрению дистанционного электронного голосования в масштабах всей страны, но предстоит ещё большая работа по выявлению слабых мест, разъяснению избирателям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
"Предстоящие выборы - это важнейшая ступенька в преддверии 2024 года, важнейших выборов для судьбы нашей страны. И от того, как мы их проведём, во многом будут зависеть принципиальные, жизненно важные вопросы для нашей страны. Что касается дистанционного электронного голосования, то технически мы сейчас готовы проводить его в масштабах всей страны", - сказала Памфилова на форуме "Дигория".
Она пояснила, что прошедшая тренировка дистанционного электронного голосования ставила целью максимально загрузить систему, чтобы выявить ее тонкие места.
Электронное голосование расширяет возможности для избирателей, но важно, чтобы к нему было доверие, понимание, подчеркнула она.
"По мере достижения этих целей, решения этих вопросов, мы будем расширять и расширять этот процесс. Мы надеемся, что к 2024 году мы все это выполним, мы к этому стремимся, а как получится, посмотрим", - подчеркнула она.
Электронное дистанционное голосование в этом году пройдет в семи субъектах.