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ЦИК готов провести онлайн-голосование в масштабах всей страны
ЦИК готов провести онлайн-голосование в масштабах всей страны - РИА Новости, 06.07.2021
ЦИК готов провести онлайн-голосование в масштабах всей страны
ЦИК технически готов к внедрению дистанционного электронного голосования в масштабах всей страны, но предстоит ещё большая работа по выявлению слабых мест,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:50
2021-07-06T13:50
элла памфилова
технологии
политика
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СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. ЦИК технически готов к внедрению дистанционного электронного голосования в масштабах всей страны, но предстоит ещё большая работа по выявлению слабых мест, разъяснению избирателям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Предстоящие выборы - это важнейшая ступенька в преддверии 2024 года, важнейших выборов для судьбы нашей страны. И от того, как мы их проведём, во многом будут зависеть принципиальные, жизненно важные вопросы для нашей страны. Что касается дистанционного электронного голосования, то технически мы сейчас готовы проводить его в масштабах всей страны", - сказала Памфилова на форуме "Дигория".Она пояснила, что прошедшая тренировка дистанционного электронного голосования ставила целью максимально загрузить систему, чтобы выявить ее тонкие места.Электронное голосование расширяет возможности для избирателей, но важно, чтобы к нему было доверие, понимание, подчеркнула она."По мере достижения этих целей, решения этих вопросов, мы будем расширять и расширять этот процесс. Мы надеемся, что к 2024 году мы все это выполним, мы к этому стремимся, а как получится, посмотрим", - подчеркнула она.Электронное дистанционное голосование в этом году пройдет в семи субъектах.
https://ria.ru/20210525/golosovanie-1733815631.html
https://ria.ru/20210519/pamfilova-1732938573.html
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элла памфилова, технологии, политика
ЦИК готов провести онлайн-голосование в масштабах всей страны
13:50 06.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Памфилова заявила, что ЦИК технически готов провести онлайн-голосование в масштабе всей страны

Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. ЦИК технически готов к внедрению дистанционного электронного голосования в масштабах всей страны, но предстоит ещё большая работа по выявлению слабых мест, разъяснению избирателям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Предстоящие выборы - это важнейшая ступенька в преддверии 2024 года, важнейших выборов для судьбы нашей страны. И от того, как мы их проведём, во многом будут зависеть принципиальные, жизненно важные вопросы для нашей страны. Что касается дистанционного электронного голосования, то технически мы сейчас готовы проводить его в масштабах всей страны", - сказала Памфилова на форуме "Дигория".
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Она пояснила, что прошедшая тренировка дистанционного электронного голосования ставила целью максимально загрузить систему, чтобы выявить ее тонкие места.
Электронное голосование расширяет возможности для избирателей, но важно, чтобы к нему было доверие, понимание, подчеркнула она.
"По мере достижения этих целей, решения этих вопросов, мы будем расширять и расширять этот процесс. Мы надеемся, что к 2024 году мы все это выполним, мы к этому стремимся, а как получится, посмотрим", - подчеркнула она.
Электронное дистанционное голосование в этом году пройдет в семи субъектах.
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