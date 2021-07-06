https://ria.ru/20210706/vybory-1740091535.html

ЦИК готов провести онлайн-голосование в масштабах всей страны

ЦИК готов провести онлайн-голосование в масштабах всей страны - РИА Новости, 06.07.2021

ЦИК готов провести онлайн-голосование в масштабах всей страны

ЦИК технически готов к внедрению дистанционного электронного голосования в масштабах всей страны, но предстоит ещё большая работа по выявлению слабых мест,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:50

2021-07-06T13:50

2021-07-06T13:50

элла памфилова

технологии

политика

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СОЧИ, 6 июл - РИА Новости. ЦИК технически готов к внедрению дистанционного электронного голосования в масштабах всей страны, но предстоит ещё большая работа по выявлению слабых мест, разъяснению избирателям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Предстоящие выборы - это важнейшая ступенька в преддверии 2024 года, важнейших выборов для судьбы нашей страны. И от того, как мы их проведём, во многом будут зависеть принципиальные, жизненно важные вопросы для нашей страны. Что касается дистанционного электронного голосования, то технически мы сейчас готовы проводить его в масштабах всей страны", - сказала Памфилова на форуме "Дигория".Она пояснила, что прошедшая тренировка дистанционного электронного голосования ставила целью максимально загрузить систему, чтобы выявить ее тонкие места.Электронное голосование расширяет возможности для избирателей, но важно, чтобы к нему было доверие, понимание, подчеркнула она."По мере достижения этих целей, решения этих вопросов, мы будем расширять и расширять этот процесс. Мы надеемся, что к 2024 году мы все это выполним, мы к этому стремимся, а как получится, посмотрим", - подчеркнула она.Электронное дистанционное голосование в этом году пройдет в семи субъектах.

https://ria.ru/20210525/golosovanie-1733815631.html

https://ria.ru/20210519/pamfilova-1732938573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, технологии, политика