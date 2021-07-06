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Сын экс-губернатора Антон Фургал представил документы на выбору в Госдуму

Сын экс-губернатора Антон Фургал представил документы на выбору в Госдуму - РИА Новости, 06.07.2021

Сын экс-губернатора Антон Фургал представил документы на выбору в Госдуму

Младший сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала - Антон Фургал - выдвинул свою кандидатуру в Госдуму как самовыдвиженец по Комсомольскому округу №... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T09:00

2021-07-06T09:00

2021-07-06T10:02

антон фургал

россия

сизо лефортово

сергей фургал

михаил дегтярев

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

хабаровский край

политика

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ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Младший сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала - Антон Фургал - выдвинул свою кандидатуру в Госдуму как самовыдвиженец по Комсомольскому округу № 70, сообщил пресс-секретарь крайизбиркома Оярс Машков."Антон Фургал в порядке самовыдвижения представил документы на выдвижение кандидатом в депутаты Государственной думы ФС Российской Федерации восьмого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу номер 70", - написал Машков в своем Telegram-канале.Отец Антона Фургала тоже был депутатом Госдумы, выдвигался в 2016 году по тому же одномандатному округу. В 2018 году Сергей Фургал стал главой Хабаровского края. В июле прошлого года он был задержан - СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Фургал сейчас находится в московском СИЗО "Лефортово", срок ареста продлен до 7 октября, вину он не признает.Пресс-секретарь крайизбиркома также сообщил, что по Хабаровскому одномандатному избирательному округу №69 свою кандидатуру в депутаты Госдумы выдвинул бывший зампред комитета лесного хозяйства Хабаровского края Андрей Петров.В единый день голосования в сентябре 2021 года в Хабаровском крае, помимо выборов депутатов Госдумы, также пройдут досрочные выборы губернатора. Ранее для участия в них свои кандидатуры выдвинули восемь партий: "Зеленые" (Микаел Багдасарян), КПРФ (Петр Перевезенцев), Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Владимир Парфенов),"Справедливая Россия – патриоты – за правду" (Марина Ким), "Новые люди" (Владимир Чернышов), ЛДПР (врио губернатора Михаил Дегтярев), "Родина" (Бабек Мамедов) и "Зеленая альтернатива" (Игорь Логвинов).

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/furgal-1735048620.html

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антон фургал, россия, сизо лефортово, сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, хабаровский край, политика