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Путин встретится с Пашиняном в Москве
Путин встретится с Пашиняном в Москве - РИА Новости, 06.07.2021
Путин встретится с Пашиняном в Москве
Президент РФ Владимир Путин 7 июля встретится в Москве с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:10
2021-07-06T15:10
2021-07-06T15:19
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никол пашинян
владимир путин
москва
армения
в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 7 июля встретится в Москве с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Завтра будет рабочий визит Пашиняна в Москву и его переговоры с Путиным", - сказал Песков."Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание будет уделено вопросам содействия населению районов, пострадавших от боевых действий, а также восстановлению экономических и транспортных связей в регионе", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны планируют обсудить актуальные аспекты развития двустороннего стратегического партнерства и союзничества, перспективы наращивания взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20210703/aliev-1739736582.html
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россия, никол пашинян, владимир путин, москва, армения, в мире
Путин встретится с Пашиняном в Москве
15:10 06.07.2021 (обновлено: 15:19 06.07.2021)
Путин 7 июля встретится с Пашиняном в Москве