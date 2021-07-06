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Путин встретится с Пашиняном в Москве

Путин встретится с Пашиняном в Москве - РИА Новости, 06.07.2021

Путин встретится с Пашиняном в Москве

Президент РФ Владимир Путин 7 июля встретится в Москве с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:10

2021-07-06T15:10

2021-07-06T15:19

россия

никол пашинян

владимир путин

москва

армения

в мире

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 7 июля встретится в Москве с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Завтра будет рабочий визит Пашиняна в Москву и его переговоры с Путиным", - сказал Песков."Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание будет уделено вопросам содействия населению районов, пострадавших от боевых действий, а также восстановлению экономических и транспортных связей в регионе", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны планируют обсудить актуальные аспекты развития двустороннего стратегического партнерства и союзничества, перспективы наращивания взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210703/aliev-1739736582.html

россия

москва

армения

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россия, никол пашинян, владимир путин, москва, армения, в мире