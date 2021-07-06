https://ria.ru/20210706/vshe-1740113295.html

ВШЭ организует вакцинацию для первокурсников

ВШЭ организует вакцинацию для первокурсников - РИА Новости, 06.07.2021

ВШЭ организует вакцинацию для первокурсников

Высшая школа экономики даст первокурсникам возможность вакцинироваться от коронавируса по прибытию на место учебы, если студенту на момент приезда нет 18 лет,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:33

2021-07-06T15:33

2021-07-06T15:33

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

высшая школа экономики (вшэ)

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Высшая школа экономики даст первокурсникам возможность вакцинироваться от коронавируса по прибытию на место учебы, если студенту на момент приезда нет 18 лет, для него организуют вакцинацию после совершеннолетия, сообщается на сайте вуза.В Вышке подписан приказ "Об особенностях организации образовательного процесса с участием студентов и аспирантов НИУ ВШЭ в 2021-2022 учебном году", определяющий меры защиты студентов и аспирантов от распространения коронавирусной инфекции, которые будут действовать в новом учебном году."Для первокурсников в этом году силами университета будет организована возможность вакцинироваться по приезду на место учебы. Так что студенты, поступившие на образовательные программы этим летом, смогут приехать в московский кампус и получить все необходимые сертификаты вакцинации уже в Вышке", - добавили в вузе.Уточняется, что студенты, которым еще не исполнилось 18 лет (и которые по этой причине не могут сделать прививку), смогут приступить к занятиям в обычном режиме – с посещением аудиторий. За месяц до дня рождения они получат уведомление о необходимости вакцинироваться по достижении совершеннолетия.Кроме того, все студенты первого курса, с сертификатами о вакцинации или без, смогут заселиться в общежития и арендные дома."В Вышке сохранятся действующие меры безопасности: масочный режим и социальная дистанция. На занятиях офлайн в аудитории смогут присутствовать одновременно не более 50 человек", - говорится в сообщении.Добавляется, что отдельно оговорены условия для категории "обучающиеся в зоне риска" - совершеннолетних студентов, которые не переболели коронавирусом в последние полгода, не сделали прививку российской, либо иностранной вакциной, а также не имеют противопоказаний к вакцинации.Поясняется, что такие студенты допускаются на офлайн-занятия только в малых группах (не более 15 человек в одной аудитории) по дисциплинам, которые невозможно организовать дистанционно. Есть вероятность, что физическое присутствие в помещениях вуза в дни занятий для студентов из зоны риска будет возможно только при наличии отрицательного ПЦР-теста, "такое решение сейчас прорабатывается", а "посещение для них помещений и зданий Вышки в иных ситуациях будет запрещено". По остальным предметам для таких студентов и аспирантов будет организовано дистанционное обучение.

https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737529425.html

https://ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739820905.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, высшая школа экономики (вшэ), общество