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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210706/vizit-1740129400.html
СМИ: глава разведки Южной Кореи готовит визит папы Римского в КНДР
СМИ: глава разведки Южной Кореи готовит визит папы Римского в КНДР - РИА Новости, 06.07.2021
СМИ: глава разведки Южной Кореи готовит визит папы Римского в КНДР
Глава разведки Южной Кореи Пак Чи Вон работает над возможным визитом папы Римского Франциска в КНДР, сообщило во вторник католическое информационное агентство... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:55
2021-07-06T16:55
религия и мировоззрение
мун чжэ ин
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ким чен ир
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кндр (северная корея)
ватикан
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ВАТИКАН, 6 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Глава разведки Южной Кореи Пак Чи Вон работает над возможным визитом папы Римского Франциска в КНДР, сообщило во вторник католическое информационное агентство Fides со ссылкой на источники, принявшие накануне участие в католической мессе в южнокорейском городе Мокпхо.Согласно информации Fides, Пак Чи Вон сам сообщил, что имел в этой связи некоторые контакты, в том числе, с апостольским нунцием (послом Ватикана) в Южной Корее архиепископом Альфредом Ксеребом, которой долгое время был личным секретарем папы Франциска, а также с архиепископом Кванджу Ким Хи Чжоном, возглавляющим Конференцию корейских католических епископов.Пак Чи Вон, который ранее был депутатом национального парламента от Мокпхо, по мнению агентства, "сыграл основополагающую роль в организации первого саммита между южнокорейским и северокорейским лидерами в июне 2020 года". Действительно, в то время он занимал должность секретаря президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна и активно занимался подготовкой встречи с участием своего шефа и бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира."Вместе со всеми корейскими верующими мы выражаем надежду, что, если на то будет воля Божья, папа Франциск сможет посетить Северную Корею, чтобы начать новую эру мира. Его визит стал бы не столько конечным пунктом, сколько отправной точкой для времени примирения, гармонии, единства во имя Евангелия. Он стал бы моментом благодати и благословения для всего полуострова", - заявил в этой связи директор агентства Fides и генсек Папского миссионерского союза, вьетнамский священник Дин Ан Нуе Нгуен.В начале октября 2018 года официальный представитель южнокорейской президентской администрации сообщил, что в ходе своего визита в Ватикан президент Республики Корея Мун Чжэ Ин передаст папе Франциску устное приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Пхеньян.После беседы президента с понтификом, которая прошла с глазу на глаз 18 октября, госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин подтвердил готовность папы Франциска посетить КНДР. По его словам, президент Южной Кореи сообщил о "заинтересованности главы Северной Кореи в том, чтобы папа Римский приехал в Пхеньян, и папа выразил свою готовность". Паролин также уточнил, что о времени возможного визита разговора не было, поскольку это был лишь самый первый контакт по данному вопросу.
https://ria.ru/20210630/vatikan-1739110406.html
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мун чжэ ин, ким чен ын, ким чен ир, пхеньян, кндр (северная корея), ватикан, в мире

СМИ: глава разведки Южной Кореи готовит визит папы Римского в КНДР

16:55 06.07.2021
 
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкВизит папы Римского Франциска в Латвию
Визит папы Римского Франциска в Латвию - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
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ВАТИКАН, 6 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Глава разведки Южной Кореи Пак Чи Вон работает над возможным визитом папы Римского Франциска в КНДР, сообщило во вторник католическое информационное агентство Fides со ссылкой на источники, принявшие накануне участие в католической мессе в южнокорейском городе Мокпхо.
Согласно информации Fides, Пак Чи Вон сам сообщил, что имел в этой связи некоторые контакты, в том числе, с апостольским нунцием (послом Ватикана) в Южной Корее архиепископом Альфредом Ксеребом, которой долгое время был личным секретарем папы Франциска, а также с архиепископом Кванджу Ким Хи Чжоном, возглавляющим Конференцию корейских католических епископов.
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Пак Чи Вон, который ранее был депутатом национального парламента от Мокпхо, по мнению агентства, "сыграл основополагающую роль в организации первого саммита между южнокорейским и северокорейским лидерами в июне 2020 года". Действительно, в то время он занимал должность секретаря президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна и активно занимался подготовкой встречи с участием своего шефа и бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира.
"Вместе со всеми корейскими верующими мы выражаем надежду, что, если на то будет воля Божья, папа Франциск сможет посетить Северную Корею, чтобы начать новую эру мира. Его визит стал бы не столько конечным пунктом, сколько отправной точкой для времени примирения, гармонии, единства во имя Евангелия. Он стал бы моментом благодати и благословения для всего полуострова", - заявил в этой связи директор агентства Fides и генсек Папского миссионерского союза, вьетнамский священник Дин Ан Нуе Нгуен.
В начале октября 2018 года официальный представитель южнокорейской президентской администрации сообщил, что в ходе своего визита в Ватикан президент Республики Корея Мун Чжэ Ин передаст папе Франциску устное приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Пхеньян.
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Глава Южной Кореи попросил папу Римского встретиться с лидером КНДР
После беседы президента с понтификом, которая прошла с глазу на глаз 18 октября, госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин подтвердил готовность папы Франциска посетить КНДР. По его словам, президент Южной Кореи сообщил о "заинтересованности главы Северной Кореи в том, чтобы папа Римский приехал в Пхеньян, и папа выразил свою готовность". Паролин также уточнил, что о времени возможного визита разговора не было, поскольку это был лишь самый первый контакт по данному вопросу.
 
Религия и мировоззрениеМун Чжэ ИнКим Чен ЫнКим Чен ИрПхеньянКНДР (Северная Корея)ВатиканВ мире
 
 
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