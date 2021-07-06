https://ria.ru/20210706/vizit-1740030370.html

Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту

Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту - РИА Новости, 06.07.2021

Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту

Глава внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможный предстоящий... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T07:40

2021-07-06T07:40

2021-07-06T07:41

россия

ретно марсуди

владимир путин

джакарта

индонезия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738911409_0:118:3090:1856_1920x0_80_0_0_c77c914299c6078d2b564f9921b30e05.jpg

ДЖАКАРТА, 6 июл – РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможный предстоящий визит в Индонезию президента РФ Владимира Путина.Визит президента РФ в Джакарту планировался на 2020 год, однако не состоялся из-за пандемии COVID-19. Предполагалось, что во время визита главы двух государств подпишут декларацию о стратегическом партнерстве.Лавров ранее сообщил, что они с коллегой "финализируют декларацию о стратегическом партнерстве" между странами, которую главы государств "вскоре смогут при личной встрече подписать".

https://ria.ru/20210706/indoneziya-1740023703.html

россия

джакарта

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ретно марсуди, владимир путин, джакарта, индонезия, в мире