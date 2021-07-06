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Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту - РИА Новости, 06.07.2021
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту
Глава внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможный предстоящий... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T07:40
2021-07-06T07:40
2021-07-06T07:41
россия
ретно марсуди
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ДЖАКАРТА, 6 июл – РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым возможный предстоящий визит в Индонезию президента РФ Владимира Путина.Визит президента РФ в Джакарту планировался на 2020 год, однако не состоялся из-за пандемии COVID-19. Предполагалось, что во время визита главы двух государств подпишут декларацию о стратегическом партнерстве.Лавров ранее сообщил, что они с коллегой "финализируют декларацию о стратегическом партнерстве" между странами, которую главы государств "вскоре смогут при личной встрече подписать".
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россия, ретно марсуди, владимир путин, джакарта, индонезия, в мире
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту
07:40 06.07.2021 (обновлено: 07:41 06.07.2021)
Лавров обсудил с главой МИД Индонезии Ретной Марсуди визит Путина в Джакарту