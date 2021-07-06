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Появилось видео с места крушения Ан-26 на Камчатке
Появилось видео с места крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021
Появилось видео с места крушения Ан-26 на Камчатке
МЧС показало видео с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:13
2021-07-06T15:13
2021-07-06T16:35
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
палана
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происшествия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. МЧС показало видео с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке. На кадрах, снятых с поискового вертолета, видна скала, в которую при посадке врезалось воздушное судно, а также его обломки. Самолет совершал рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Он пропал с радаров сегодня утром при заходе на посадку. Это произошло примерно в девяти километрах от пункта назначения. На борту находилось 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних и глава Паланы Ольга Мохирева. По предварительным данным, выживших нет. СК рассматривает несколько версий крушения: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.Следователи выехали на место происшествия. Специалисты уже взяли образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъяли полетную и эксплуатационную документацию, задание на полет. Свидетелей продолжают допрашивать.Поисковую операцию приостановили с наступлением темноты, ее возобновят утром.
https://ria.ru/20210706/samolet-1740088511.html
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), палана, петропавловск-камчатский, происшествия