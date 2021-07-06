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В Подмосковье рассказали о вакцинации ВИЧ-инфицированных
В Подмосковье рассказали о вакцинации ВИЧ-инфицированных - РИА Новости, 06.07.2021
В Подмосковье рассказали о вакцинации ВИЧ-инфицированных
В Московский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом жалоб от пациентов об отказе в вакцинации от COVID-19 в прививочных пунктах не поступало,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T21:05
2021-07-06T21:07
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Московский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом жалоб от пациентов об отказе в вакцинации от COVID-19 в прививочных пунктах не поступало, сообщил РИА Новости главврач центра, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Александр Пронин.Ранее издание РБК сообщило, что россияне, больные ВИЧ, якобы получают отказы в прививках от COVID-19 из-за своего статуса. Письмо с такими данными, по информации газеты, направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко фонд "СПИД.Центр". В материале РБК отмечается, что 30 пациентов Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом сообщили, что им отказали в пунктах вакцинации из-за ВИЧ."Данная информация не соответствует действительности и вводит читателя в заблуждение. В Московский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом жалоб от пациентов об отказе в вакцинации от COVID-19 в прививочных пунктах не поступало", - сказал Пронин.Также главврач отметил, что наличие ВИЧ-инфекции не является противопоказанием."Напротив, я настоятельно рекомендую проведение вакцинации от COVID-19 всем нашим пациентам. Пациенты с тяжелым иммунодефицитом находятся в группе особого риска тяжелого течения COVID-19. Им вакцинация показана в первую очередь", - подчеркнул Пронин.
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В Подмосковье рассказали о вакцинации ВИЧ-инфицированных
21:05 06.07.2021 (обновлено: 21:07 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Подмосковье рассказали о вакцинации ВИЧ-инфицированных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Московский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом жалоб от пациентов об отказе в вакцинации от COVID-19 в прививочных пунктах не поступало, сообщил РИА Новости главврач центра, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Александр Пронин.
Ранее издание РБК сообщило, что россияне, больные ВИЧ, якобы получают отказы в прививках от COVID-19 из-за своего статуса. Письмо с такими данными, по информации газеты, направил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко фонд "СПИД.Центр". В материале РБК отмечается, что 30 пациентов Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом сообщили, что им отказали в пунктах вакцинации из-за ВИЧ.
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"Данная информация не соответствует действительности и вводит читателя в заблуждение. В Московский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом жалоб от пациентов об отказе в вакцинации от COVID-19 в прививочных пунктах не поступало", - сказал Пронин.
Также главврач отметил, что наличие ВИЧ-инфекции не является противопоказанием.
"Напротив, я настоятельно рекомендую проведение вакцинации от COVID-19 всем нашим пациентам. Пациенты с тяжелым иммунодефицитом находятся в группе особого риска тяжелого течения COVID-19. Им вакцинация показана в первую очередь", - подчеркнул Пронин.
 
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