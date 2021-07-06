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Амурская область
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740069626.html
Глава Приамурья заявил, что результаты вакцинации в вузах все еще слабые
Глава Приамурья заявил, что результаты вакцинации в вузах все еще слабые - РИА Новости, 06.07.2021
Глава Приамурья заявил, что результаты вакцинации в вузах все еще слабые
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что результаты вакцинации от COVID-19 в высших учебных заведениях региона "все ещё слабые". РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T12:07
2021-07-06T16:48
амурская область
коронавирус covid-19
россия
василий орлов (губернатор)
коронавирусы
здоровье - общество
амурская область
архаринский район
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что результаты вакцинации от COVID-19 в высших учебных заведениях региона "все ещё слабые"."Все ещё слабые результаты по темпам вакцинации в вузах. Возможно, руководителям стоит обратить внимание на опыт других регионов, как там ведут прививочную кампанию среди молодежи и преподавателей. К началу учебного года эта проблема должна быть уже решена", - сообщил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Власти сообщают, что прививку сделали 40,3% жителей от общего плана, лучше всего вакцинация проходит в Селемджинском и Шимановском районах Приамурья, где привито 81,7% и 83,6% от плана. Улучшается, по данным правительства Приамурья, ситуация в Свободненском и Белогорском районах, "отстают" Архаринский район (32%) и Прогресс (31%)."Темпы вакцинации постепенно наращиваем. Среди жителей области, относящихся к первому приоритету, привито 50% от плановых показателей. Процент вакцинации среди людей старше 60 лет у нас выше среднего по России — 29,4% (средняя по стране 26,9%). Второй уровень приоритета, куда относятся социальные работники, а также сфера услуг, вакцинирован на 96,9% от плана", - цитирует правительство министра здравоохранения Приамурья Светлану Леонтьеву.Правительство региона отмечает, что дефицита вакцины нет. Всего в область поступило 184 тысячи 156 доз, из них использовано 77,7%. В ближайшие несколько дней ожидается ещё 3300 доз вакцины.Прививку от коронавирусной инфекции можно поставить в любой поликлинике Амурской области. В областном центре - Благовещенске увеличено число мобильных пунктов вакцинации. Они работают на набережной реки Амур, возле общественно-культурного центра и у киноцентра "Харбин".
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коронавирус covid-19, россия, василий орлов (губернатор), коронавирусы, здоровье - общество, амурская область, архаринский район, общество
Глава Приамурья заявил, что результаты вакцинации в вузах все еще слабые
12:07 06.07.2021 (обновлено: 16:48 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава Приамурья Василий Орлов заявил, что результаты вакцинации в вузах региона все еще слабые

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что результаты вакцинации от COVID-19 в высших учебных заведениях региона "все ещё слабые".
"Все ещё слабые результаты по темпам вакцинации в вузах. Возможно, руководителям стоит обратить внимание на опыт других регионов, как там ведут прививочную кампанию среди молодежи и преподавателей. К началу учебного года эта проблема должна быть уже решена", - сообщил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
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Власти сообщают, что прививку сделали 40,3% жителей от общего плана, лучше всего вакцинация проходит в Селемджинском и Шимановском районах Приамурья, где привито 81,7% и 83,6% от плана. Улучшается, по данным правительства Приамурья, ситуация в Свободненском и Белогорском районах, "отстают" Архаринский район (32%) и Прогресс (31%).
"Темпы вакцинации постепенно наращиваем. Среди жителей области, относящихся к первому приоритету, привито 50% от плановых показателей. Процент вакцинации среди людей старше 60 лет у нас выше среднего по России — 29,4% (средняя по стране 26,9%). Второй уровень приоритета, куда относятся социальные работники, а также сфера услуг, вакцинирован на 96,9% от плана", - цитирует правительство министра здравоохранения Приамурья Светлану Леонтьеву.
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Правительство региона отмечает, что дефицита вакцины нет. Всего в область поступило 184 тысячи 156 доз, из них использовано 77,7%. В ближайшие несколько дней ожидается ещё 3300 доз вакцины.
Прививку от коронавирусной инфекции можно поставить в любой поликлинике Амурской области. В областном центре - Благовещенске увеличено число мобильных пунктов вакцинации. Они работают на набережной реки Амур, возле общественно-культурного центра и у киноцентра "Харбин".
 
Амурская областьКоронавирус COVID-19РоссияВасилий Орлов (губернатор)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАмурская областьАрхаринский районОбщество
 
 
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