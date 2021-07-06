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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740060487.html
В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса
В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 06.07.2021
В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса
Противопоказаниями к вакцинации от COVID являются признаки ОРЗ или повышенная температура, период лактации, обострение хронических заболеваний и возраст до 18... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T11:17
2021-07-06T11:17
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Противопоказаниями к вакцинации от COVID являются признаки ОРЗ или повышенная температура, период лактации, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина"Нельзя делать (вакцинацию от коронавируса - ред.) людям младше 18 лет, нельзя делать людям, у которых есть тяжелые аллергические реакции... Третье - это всё же период лактации. Четвертое - это обострение любого хронического заболевания… Нельзя вакцинировать тех, у кого есть ОРЗ или несколько повышена температура", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Специалист рассказала, что у людей с ОРЗ уже иммунитет ослаблен, и такие люди перенесут прививку хуже, и степень эффективности вакцины будет ниже. Она также подчеркнула, что сейчас проводятся клинические испытания вакцины на детях до 18 лет.Также специалист подчеркнула, что непривитые люди - это прекрасный резервуар для того чтобы вирус окреп, приспособился к новым условиям и тем схемам лечения, которые уже разработаны.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210706/antitela-1740053810.html
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1739823685.html
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вакцинация россиян от covid-19, оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса
11:17 06.07.2021
 
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк

Терапевт Минздрава рассказала о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Противопоказаниями к вакцинации от COVID являются признаки ОРЗ или повышенная температура, период лактации, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина
"Нельзя делать (вакцинацию от коронавируса - ред.) людям младше 18 лет, нельзя делать людям, у которых есть тяжелые аллергические реакции... Третье - это всё же период лактации. Четвертое - это обострение любого хронического заболевания… Нельзя вакцинировать тех, у кого есть ОРЗ или несколько повышена температура", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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Специалист рассказала, что у людей с ОРЗ уже иммунитет ослаблен, и такие люди перенесут прививку хуже, и степень эффективности вакцины будет ниже. Она также подчеркнула, что сейчас проводятся клинические испытания вакцины на детях до 18 лет.
"Идет исследование. Исследователи обещают, что в скором времени представят результаты. Просто не было пока или недостаточно данных, но это не значит, что нельзя, потому что что-то будет плохо", - рассказала она.
Также специалист подчеркнула, что непривитые люди - это прекрасный резервуар для того чтобы вирус окреп, приспособился к новым условиям и тем схемам лечения, которые уже разработаны.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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