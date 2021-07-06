https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740060487.html

В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 06.07.2021

В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Противопоказаниями к вакцинации от COVID являются признаки ОРЗ или повышенная температура, период лактации, обострение хронических заболеваний и возраст до 18... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T11:17

2021-07-06T11:17

2021-07-06T11:17

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

оксана драпкина (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739966131_0:84:1556:959_1920x0_80_0_0_de9b2eb30fbf1c914502f3f206f08e39.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Противопоказаниями к вакцинации от COVID являются признаки ОРЗ или повышенная температура, период лактации, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина"Нельзя делать (вакцинацию от коронавируса - ред.) людям младше 18 лет, нельзя делать людям, у которых есть тяжелые аллергические реакции... Третье - это всё же период лактации. Четвертое - это обострение любого хронического заболевания… Нельзя вакцинировать тех, у кого есть ОРЗ или несколько повышена температура", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Специалист рассказала, что у людей с ОРЗ уже иммунитет ослаблен, и такие люди перенесут прививку хуже, и степень эффективности вакцины будет ниже. Она также подчеркнула, что сейчас проводятся клинические испытания вакцины на детях до 18 лет.Также специалист подчеркнула, что непривитые люди - это прекрасный резервуар для того чтобы вирус окреп, приспособился к новым условиям и тем схемам лечения, которые уже разработаны.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210706/antitela-1740053810.html

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1739823685.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество