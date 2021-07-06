https://ria.ru/20210706/vaktsina-1740105437.html

Иностранные производители подали заявки на регистрацию вакцин в России

Иностранные производители подали заявки на регистрацию вакцин в России - РИА Новости, 06.07.2021

Иностранные производители подали заявки на регистрацию вакцин в России

Несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию вакцин от коронавируса на территории России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:01

2021-07-06T15:01

2021-07-06T18:43

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БАКУ, 6 июл — РИА Новости. Несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию вакцин от коронавируса на территории России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться", — сказал он.О каких конкретно препаратах идет речь, министр не уточнил.Также он рассказал о ходе вакцинации в стране. "Для того, чтобы обезопасить население сегодня, очень активно идет вакцинация, работают шесть тысяч стационарных пунктов прививочных. Ещё дополнительно порядка шести тысяч мобильных бригад. Вакцинация очень активно, в день до 850 тысяч человек", — отметил Мурашко.Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Уже в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы препараты от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".За рубежом наибольшей популярностью пользуются препараты от Pfizer и BioNTech (создана в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.

https://ria.ru/20210706/koronavirus-1740107515.html

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