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"Украина проиграла": в Раде раскрыли план окончательного развала страны
"Украина проиграла": в Раде раскрыли план окончательного развала страны - РИА Новости, 06.07.2021
"Украина проиграла": в Раде раскрыли план окончательного развала страны
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива раскритиковал в Telegram попытки героизации пособников нацистов на Украине, назвав такие... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T02:53
2021-07-06T03:51
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
украинская повстанческая армия
роман шухевич
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
степан бандера
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива раскритиковал в Telegram попытки героизации пособников нацистов на Украине, назвав такие действия частью "гибридной войны со стороны Запада" с целью уничтожения славянских народов.Ранее группа депутатов Верховной рады предложила на государственном уровне отметить восьмидесятилетие создания "Украинской повстанческой армии"*, и обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Степану Бандере и Роману Шухевичу. Парламентарий добавил, что "именно эту задачу" выполнял бывший президент Украины Петр Порошенко, а сейчас в том же направлении работает действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Кроме того, Кива назвал силы, пришедшие к власти в Киеве после переворота в 2014 году, марионеточными.К своему посту депутат приложил фотографии Шухевича в военной форме фашисткой Германии и генерал-майора Вермахта Рейнхарда Гелена, который был главой разведки Восточного фронта во время Великой Отечественной войны, а в апреле 1945 года сдался американцам и перешел к ним на службу вместе со своей агентурной сетью. Нацистский генерал при поддержке США создал "организацию Гелена", на базе которой в 1956 году под его руководством учредили Федеральную разведывательную службу Германии.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, украинская повстанческая армия, роман шухевич, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, степан бандера, сша, украина, в мире
"Украина проиграла": в Раде раскрыли план окончательного развала страны
02:53 06.07.2021 (обновлено: 03:51 06.07.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyШествие в честь Степана Бандеры в Киеве
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Депутат Рады Илья Кива заявил, что Запад окончательно разваливает Украину через гибридную войну

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива раскритиковал в Telegram попытки героизации пособников нацистов на Украине, назвав такие действия частью "гибридной войны со стороны Запада" с целью уничтожения славянских народов.
Ранее группа депутатов Верховной рады предложила на государственном уровне отметить восьмидесятилетие создания "Украинской повстанческой армии"*, и обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Степану Бандере и Роману Шухевичу.

"Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины", — написал Кива.

Парламентарий добавил, что "именно эту задачу" выполнял бывший президент Украины Петр Порошенко, а сейчас в том же направлении работает действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Кроме того, Кива назвал силы, пришедшие к власти в Киеве после переворота в 2014 году, марионеточными.

"Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада – расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла", — заключил Кива.

К своему посту депутат приложил фотографии Шухевича в военной форме фашисткой Германии и генерал-майора Вермахта Рейнхарда Гелена, который был главой разведки Восточного фронта во время Великой Отечественной войны, а в апреле 1945 года сдался американцам и перешел к ним на службу вместе со своей агентурной сетью. Нацистский генерал при поддержке США создал "организацию Гелена", на базе которой в 1956 году под его руководством учредили Федеральную разведывательную службу Германии.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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