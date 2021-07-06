https://ria.ru/20210706/ukraina-1740024620.html

"Украина проиграла": в Раде раскрыли план окончательного развала страны

"Украина проиграла": в Раде раскрыли план окончательного развала страны - РИА Новости, 06.07.2021

"Украина проиграла": в Раде раскрыли план окончательного развала страны

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива раскритиковал в Telegram попытки героизации пособников нацистов на Украине, назвав такие... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T02:53

2021-07-06T02:53

2021-07-06T03:51

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

украинская повстанческая армия

роман шухевич

петр порошенко

верховная рада украины

владимир зеленский

степан бандера

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива раскритиковал в Telegram попытки героизации пособников нацистов на Украине, назвав такие действия частью "гибридной войны со стороны Запада" с целью уничтожения славянских народов.Ранее группа депутатов Верховной рады предложила на государственном уровне отметить восьмидесятилетие создания "Украинской повстанческой армии"*, и обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Степану Бандере и Роману Шухевичу. Парламентарий добавил, что "именно эту задачу" выполнял бывший президент Украины Петр Порошенко, а сейчас в том же направлении работает действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Кроме того, Кива назвал силы, пришедшие к власти в Киеве после переворота в 2014 году, марионеточными.К своему посту депутат приложил фотографии Шухевича в военной форме фашисткой Германии и генерал-майора Вермахта Рейнхарда Гелена, который был главой разведки Восточного фронта во время Великой Отечественной войны, а в апреле 1945 года сдался американцам и перешел к ним на службу вместе со своей агентурной сетью. Нацистский генерал при поддержке США создал "организацию Гелена", на базе которой в 1956 году под его руководством учредили Федеральную разведывательную службу Германии.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210703/ukraina-1739706103.html

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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, украинская повстанческая армия, роман шухевич, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, степан бандера, сша, украина, в мире