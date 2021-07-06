"Украина проиграла": в Раде раскрыли план окончательного развала страны
02:53 06.07.2021 (обновлено: 03:51 06.07.2021)
© AP Photo / Efrem LukatskyШествие в честь Степана Бандеры в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Депутат Рады Илья Кива заявил, что Запад окончательно разваливает Украину через гибридную войну
Ранее группа депутатов Верховной рады предложила на государственном уровне отметить восьмидесятилетие создания "Украинской повстанческой армии"*, и обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Степану Бандере и Роману Шухевичу.
"Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины", — написал Кива.
Парламентарий добавил, что "именно эту задачу" выполнял бывший президент Украины Петр Порошенко, а сейчас в том же направлении работает действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Кроме того, Кива назвал силы, пришедшие к власти в Киеве после переворота в 2014 году, марионеточными.
"Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада – расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла", — заключил Кива.
К своему посту депутат приложил фотографии Шухевича в военной форме фашисткой Германии и генерал-майора Вермахта Рейнхарда Гелена, который был главой разведки Восточного фронта во время Великой Отечественной войны, а в апреле 1945 года сдался американцам и перешел к ним на службу вместе со своей агентурной сетью. Нацистский генерал при поддержке США создал "организацию Гелена", на базе которой в 1956 году под его руководством учредили Федеральную разведывательную службу Германии.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.