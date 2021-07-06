https://ria.ru/20210706/ukraina-1739985161.html

Променяла российский рынок на европейский: сколько потеряла Украина

Променяла российский рынок на европейский: сколько потеряла Украина - РИА Новости, 06.07.2021

Променяла российский рынок на европейский: сколько потеряла Украина

РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T08:00

2021-07-06T08:00

2021-07-06T07:52

санкции

еврокомиссия

украина

торговля

экономика

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МОСКВА, 06 июл — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Россия и Украина обмениваются списками запрещенных товаров. На этот раз Москва наложила эмбарго на сахар, макароны, мороженое, майонез и кетчуп из соседней страны. Весной Киев отказался от нашей пшеницы, бумаги, подсолнечного масла и картона. Противостоянию уже больше пяти лет, однако Россия все еще — ключевой торговый партнер Украины. Евросоюз тем временем не дает Киеву вольготно чувствовать себя на европейском рынке. Кто проиграет, а кто выиграет от взаимных экономических санкций — в материале РИА Новости.Обменяться спискамиРоссийские потребители не увидят на полках магазинов украинские мясные консервы, попкорн, мюсли, готовые супы. Не утолят жажду минеральной водой и газированными напитками. Забанили ячмень, пальмовое масло, кукурузный крахмал, корм для скота, некоторые виды лесоматериалов, ящики и коробки из древесины. Экономические отношения между странами ухудшились шесть лет назад. Тогда Украина готовилась к соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом — таможенные пошлины снижали, а в некоторых случаях и полностью обнуляли. Российские власти опасались, что беспошлинные товары хлынут на отечественный рынок. На кону оказались интересы наших производителей. Киев и Москва при участии Еврокомиссии весь 2015-й пытались урегулировать вопрос, однако так и не договорились. Зона свободной торговли между Украиной и ЕС заработала в 2016-м. И Россия приостановила договор в рамках СНГ о ЗСТ с Украиной. Ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго на украинскую свинину, овощи, сыры, фрукты, молочку. Киев ответил тем же. С тех пор перечни неоднократно расширяли, а ограничения — продлевали.При этом, как считают эксперты, обеим странам невыгодны запреты: они наносят ущерб внешней торговле, наполнению внутренних рынков, доходам от экспорта и продаж импортной продукции. "По данным Росстата, товарооборот между Россий и Украиной за январь — апрель 2021-го — свыше трех миллиардов долларов. Это лишь полтора процента от объема внешней торговли нашей страны. В три с половиной раза меньше, чем с Беларусью, и вдвое — чем с Казахстаном. Сравнимо с Индией или Бельгией, с которыми у России нет такого количества исторических, территориальных, культурных, языковых и прочих связей", — говорит Марк Гойхман, главный аналитик информационно-аналитического центра TeleTrade.Динамика также оставляет желать лучшего. Внешнеэкономический оборот России повысился на 16,4 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Со странами СНГ — на 21. С Украиной — чуть меньше чем на полтора процента.Киев торгует с Москвой себе в убыток. Покупает больше, чем продает. Вывоз товаров из России на Украину вдвое превышает поставки туда, по оценке Федеральной таможенной службы. И разрыв увеличивается. За четыре месяца 2021-го наш экспорт соседям вырос на пять процентов, а импорт сократился на четыре с половиной. Соответственно, от ограничений ввоза Москва теряет меньше, чем Киев. Последствия для республики могут быть болезненными, а Россия даже не заметит отсутствия украинских продуктов, считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, их сахар ЕС не нужен. Не говоря уже о макаронах и мучных изделиях. Сейчас продукцию поставляют на европейский рынок по достаточно жестким квотам, и большинство выбирают в первый же месяц года. Евросоюз же, отмечает Журавко, не спешит расширять закупки украинских товаров.Торговля по-украински: что имеем — не храним, потерявши — плачемИспанский хамон, бельгийский шоколад, немецкое пиво — все эти товары должны были стать доступнее для украинцев благодаря зоне свободной торговли с ЕС. Одна из главных ее целей — снятие экономических барьеров, когда украинские компании беспрепятственно продают товары в Европе, а европейские фирмы — на Украине.Но сотрудничество оказалось не столь выгодным, как предполагали сторонники евроинтеграции. Беспошлинно в ЕС поступает небольшая доля украинской продукции. Киев, напротив, распахнулся для европейской — с высокой добавленной стоимостью. А сам в Старый Свет отправляет преимущественно сырье.Хотя объем экспорта Украины в ЕС за последние годы действительно немного вырос. Однако это не компенсирует ущерб от потери российского рынка.По словам главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, Украина ежегодно лишается миллиардов долларов из-за соглашения об ассоциации с ЕС, условия которого для экономики страны "катастрофические". Ссылаясь на данные украинского Госстата, политик сообщил: из-за "асимметричных и дискриминационных" условий отрицательное сальдо торгового баланса в 2020-м — свыше пяти миллиардов долларов. Между тем Россия, как следует из данных Государственной таможенной службы, остается одним из главных поставщиков для Украины. На первом месте Китай: на его долю приходится свыше восьми миллиардов долларов. На втором Германия — более пяти. Тройку лидеров замыкает Россия — чуть больше четырех с половиной. Покупали у Украины больше всего китайцы — свыше семи миллиардов долларов, поляки — 3,3, россияне — 2,7. Страна экспортировала прежде всего зерновые, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения. Завозили минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки, машины, оборудование и механические устройства, наземный транспорт.В целом, по данным украинского ведомства, в прошлом году импорт сократился почти на десять процентов, до 54,2 миллиарда долларов, экспорт уменьшился на 1,7 — до 49,2 миллиарда. Совсем неподходящая картина для запретительных списков. При этом в Москве не раз подчеркивали, что снимут все эмбарго, если Киев поступит так же.

https://ria.ru/20210703/import-1739705683.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, еврокомиссия, украина, торговля, экономика