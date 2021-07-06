https://ria.ru/20210706/ucheniya-1740179931.html

Россия не мешает учениям НАТО в Черном море, заявил Пентагон

Россия не мешает учениям НАТО в Черном море, заявил Пентагон - РИА Новости, 06.07.2021

Россия не мешает учениям НАТО в Черном море, заявил Пентагон

Действия российских военных не мешают НАТО и партнерам альянса проводить учения Sea Breeze в Черном море, сообщил официальный представитель Пентагона Джон... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T22:36

2021-07-06T22:36

2021-07-06T22:36

россия

джон кирби

черное море

министерство обороны сша

нато

дмитрий песков

вашингтон (город)

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Действия российских военных не мешают НАТО и партнерам альянса проводить учения Sea Breeze в Черном море, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Мне ничего не известно о каких-либо помехах учениям Sea Breeze от действий России", - сказал он журналистам.Учения Sea Breeze-2021 проходят с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе, в них задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210702/provokatsii-1739474536.html

https://ria.ru/20210704/beznadezhnost-1739821034.html

россия

черное море

вашингтон (город)

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россия, джон кирби, черное море, министерство обороны сша, нато, дмитрий песков, вашингтон (город)