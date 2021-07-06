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Россия не мешает учениям НАТО в Черном море, заявил Пентагон
Россия не мешает учениям НАТО в Черном море, заявил Пентагон - РИА Новости, 06.07.2021
Россия не мешает учениям НАТО в Черном море, заявил Пентагон
Действия российских военных не мешают НАТО и партнерам альянса проводить учения Sea Breeze в Черном море, сообщил официальный представитель Пентагона Джон... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T22:36
2021-07-06T22:36
россия
джон кирби
черное море
министерство обороны сша
нато
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Действия российских военных не мешают НАТО и партнерам альянса проводить учения Sea Breeze в Черном море, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Мне ничего не известно о каких-либо помехах учениям Sea Breeze от действий России", - сказал он журналистам.Учения Sea Breeze-2021 проходят с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе, в них задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20210702/provokatsii-1739474536.html
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россия, джон кирби, черное море, министерство обороны сша, нато, дмитрий песков, вашингтон (город)
Россия не мешает учениям НАТО в Черном море, заявил Пентагон
22:36 06.07.2021
 
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison

В Пентагоне заявили, что действия России не мешают проведению учений НАТО в Черном море

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Действия российских военных не мешают НАТО и партнерам альянса проводить учения Sea Breeze в Черном море, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Мне ничего не известно о каких-либо помехах учениям Sea Breeze от действий России", - сказал он журналистам.
Британский эсминец Defender, прибывающий в черноморский порт Батуми - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 08:00
"Ткнуть палкой русского медведя". Каких провокаций ждать в Черном море
Учения Sea Breeze-2021 проходят с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе, в них задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Учения войск НАТО - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 16:14
NI заявил, что у НАТО нет шансов в войне с Россией в Черном море
 
РоссияДжон КирбиЧерное мореМинистерство обороны СШАНАТОДмитрий ПесковВашингтон (город)
 
 
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