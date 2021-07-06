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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210706/ucheniya-1740090099.html
Муфтий призвал наказать СБУ за "исламофобские" учения в Киеве
Муфтий призвал наказать СБУ за "исламофобские" учения в Киеве - РИА Новости, 06.07.2021
Муфтий призвал наказать СБУ за "исламофобские" учения в Киеве
Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов призвал к международной оценке в ООН, ОБСЕ и Совете... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T13:44
2021-07-06T13:44
религия и мировоззрение
ситуация на украине
ханты-мансийский автономный округ
альбир крганов
украина
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов призвал к международной оценке в ООН, ОБСЕ и Совете Европы антитеррористических учений в киевской синагоге, где условный "террорист" изображался мусульманином.Ранее сообщалось, что 4 июля Служба безопасности Украины (СБУ) и посольство Израиля провели совместные учения, по легенде которых "террористы" захватили в заложники израильского посла в синагоге Бродского в Печерском районе Киева."Подобные вещи требуют публичной международной оценки, признания и наказания виновных. В конце концов, СБУ – официальная структура, и пусть официальные лица, президент Украины выйдет с соответствующими заявлениями по этому поводу. Позиция ООН, ОБСЕ, СЕ должна быть однозначной, если тут, конечно, не идет речь о двойных стандартах", - сказал он РИА Новости.Подобные эпизоды, подчеркнул муфтий, могут негативно сказаться на отношении к мусульманам на Украине и внести дополнительный разлад в обществе. Мусульмане, по его мнению, были выбраны в качестве условных "террористов" намеренно, причем в "самой гиперболизированной и стереотипной форме"."Подобное умышленное придание образу преступников черт последователей ислама провоцирует исламофобию в обществе, формирует негативное отношение к мусульманам и неизбежно ведет к нарушению прав верующих, росту напряженности и конфликтности, особенно когда такие акции впоследствии активно тиражируется в СМИ", - добавил Крганов.По мнению замглавы ДСМР муфтия Ханты-Мансийского автономного округа Тагира Саматова, в информационном поле некорректно пользоваться определением "исламский экстремизм" или намеренно придавать "преступникам" во время учений черты верующих мусульман."Есть священный Коран и Сунна Пророка, которые никогда не призывали к убийствам, а, наоборот, наставляли людей на мирное и гуманистическое сосуществование. Поэтому истинно верующего человека и отличает стремление приносить пользу и добро другим", - сказал РИА Новости Саматов.
https://ria.ru/20210702/voyna-1739650180.html
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ситуация на украине, ханты-мансийский автономный округ, альбир крганов, украина

Муфтий призвал наказать СБУ за "исламофобские" учения в Киеве

13:44 06.07.2021
 
© AP Photo / Sergei ChuzavkovВооруженные агенты украинской службы национальной безопасности (СБУ). Архивное фото
Вооруженные агенты украинской службы национальной безопасности (СБУ). Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов призвал к международной оценке в ООН, ОБСЕ и Совете Европы антитеррористических учений в киевской синагоге, где условный "террорист" изображался мусульманином.
Ранее сообщалось, что 4 июля Служба безопасности Украины (СБУ) и посольство Израиля провели совместные учения, по легенде которых "террористы" захватили в заложники израильского посла в синагоге Бродского в Печерском районе Киева.
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"Подобные вещи требуют публичной международной оценки, признания и наказания виновных. В конце концов, СБУ – официальная структура, и пусть официальные лица, президент Украины выйдет с соответствующими заявлениями по этому поводу. Позиция ООН, ОБСЕ, СЕ должна быть однозначной, если тут, конечно, не идет речь о двойных стандартах", - сказал он РИА Новости.
Подобные эпизоды, подчеркнул муфтий, могут негативно сказаться на отношении к мусульманам на Украине и внести дополнительный разлад в обществе. Мусульмане, по его мнению, были выбраны в качестве условных "террористов" намеренно, причем в "самой гиперболизированной и стереотипной форме".
"Подобное умышленное придание образу преступников черт последователей ислама провоцирует исламофобию в обществе, формирует негативное отношение к мусульманам и неизбежно ведет к нарушению прав верующих, росту напряженности и конфликтности, особенно когда такие акции впоследствии активно тиражируется в СМИ", - добавил Крганов.
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По мнению замглавы ДСМР муфтия Ханты-Мансийского автономного округа Тагира Саматова, в информационном поле некорректно пользоваться определением "исламский экстремизм" или намеренно придавать "преступникам" во время учений черты верующих мусульман.
"Есть священный Коран и Сунна Пророка, которые никогда не призывали к убийствам, а, наоборот, наставляли людей на мирное и гуманистическое сосуществование. Поэтому истинно верующего человека и отличает стремление приносить пользу и добро другим", - сказал РИА Новости Саматов.
 
Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеХанты-Мансийский автономный округАльбир КргановУкраина
 
 
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