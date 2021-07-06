https://ria.ru/20210706/ucheniya-1740090099.html

Муфтий призвал наказать СБУ за "исламофобские" учения в Киеве

Муфтий призвал наказать СБУ за "исламофобские" учения в Киеве - РИА Новости, 06.07.2021

Муфтий призвал наказать СБУ за "исламофобские" учения в Киеве

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов призвал к международной оценке в ООН, ОБСЕ и Совете... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:44

2021-07-06T13:44

2021-07-06T13:44

религия и мировоззрение

ситуация на украине

ханты-мансийский автономный округ

альбир крганов

украина

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов призвал к международной оценке в ООН, ОБСЕ и Совете Европы антитеррористических учений в киевской синагоге, где условный "террорист" изображался мусульманином.Ранее сообщалось, что 4 июля Служба безопасности Украины (СБУ) и посольство Израиля провели совместные учения, по легенде которых "террористы" захватили в заложники израильского посла в синагоге Бродского в Печерском районе Киева."Подобные вещи требуют публичной международной оценки, признания и наказания виновных. В конце концов, СБУ – официальная структура, и пусть официальные лица, президент Украины выйдет с соответствующими заявлениями по этому поводу. Позиция ООН, ОБСЕ, СЕ должна быть однозначной, если тут, конечно, не идет речь о двойных стандартах", - сказал он РИА Новости.Подобные эпизоды, подчеркнул муфтий, могут негативно сказаться на отношении к мусульманам на Украине и внести дополнительный разлад в обществе. Мусульмане, по его мнению, были выбраны в качестве условных "террористов" намеренно, причем в "самой гиперболизированной и стереотипной форме"."Подобное умышленное придание образу преступников черт последователей ислама провоцирует исламофобию в обществе, формирует негативное отношение к мусульманам и неизбежно ведет к нарушению прав верующих, росту напряженности и конфликтности, особенно когда такие акции впоследствии активно тиражируется в СМИ", - добавил Крганов.По мнению замглавы ДСМР муфтия Ханты-Мансийского автономного округа Тагира Саматова, в информационном поле некорректно пользоваться определением "исламский экстремизм" или намеренно придавать "преступникам" во время учений черты верующих мусульман."Есть священный Коран и Сунна Пророка, которые никогда не призывали к убийствам, а, наоборот, наставляли людей на мирное и гуманистическое сосуществование. Поэтому истинно верующего человека и отличает стремление приносить пользу и добро другим", - сказал РИА Новости Саматов.

https://ria.ru/20210702/voyna-1739650180.html

https://ria.ru/20200903/khasidy-1576646215.html

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ситуация на украине, ханты-мансийский автономный округ, альбир крганов, украина