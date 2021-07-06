https://ria.ru/20210706/ucheniya-1740021971.html

Начались учения дальней авиации России с ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС

Начались учения дальней авиации России с ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС - РИА Новости, 06.07.2021

Начались учения дальней авиации России с ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС

Подразделения дальней авиации России из разных частей страны проводят летно-тактические учения, они продлятся до 9 июля, сообщили в департаменте информации и... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T01:06

2021-07-06T01:06

2021-07-06T01:06

россия

ту-95мс

ил-78

ту-160

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва

армия

безопасность

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подразделения дальней авиации России из разных частей страны проводят летно-тактические учения, они продлятся до 9 июля, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Отмечается, что экипажам предстоит отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе и боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах.Учения проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и продлятся до 9 июля. Всего военные задействуют около 20 единиц авиационной техники, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78.

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россия

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россия, ту-95мс, ил-78, ту-160, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, армия, безопасность