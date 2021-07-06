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Начались учения дальней авиации России с ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС
Начались учения дальней авиации России с ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС - РИА Новости, 06.07.2021
Начались учения дальней авиации России с ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС
Подразделения дальней авиации России из разных частей страны проводят летно-тактические учения, они продлятся до 9 июля, сообщили в департаменте информации и... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T01:06
2021-07-06T01:06
2021-07-06T01:06
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ил-78
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безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подразделения дальней авиации России из разных частей страны проводят летно-тактические учения, они продлятся до 9 июля, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Отмечается, что экипажам предстоит отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе и боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах.Учения проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и продлятся до 9 июля. Всего военные задействуют около 20 единиц авиационной техники, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78.
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россия, ту-95мс, ил-78, ту-160, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, армия, безопасность
Начались учения дальней авиации России с ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС
Начались тактические учения дальней авиации России с ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС