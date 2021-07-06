Строительство детской областной больницы в Твери будет ускорено
© фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиСтроительство детской областной клинической больницы в Твери
© фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Строительство детской областной больницы в Твери будет ускорено
ТВЕРЬ, 6 июля – РИА Новости. Темпы строительства детской областной клинической больницы в Твери будут ускорены, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Москва обсудил с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым вопросы ускорения строительства больницы. По итогам встречи Сергей Чемезов дал необходимые поручения по увеличению объемов и повышению темпов строительных работ", - отметили в пресс-службе.
15 июня 2020 года Игорь Руденя и Сергей Чемезов заложили первый камень на месте строительства нового комплекса детской областной больницы. Работы выполняет дочерняя организация Ростеха – компания "РТ-СоцСтрой".
Новая ДОКБ рассчитана на 420 коек и 13,5 тысячи посещений в год. Там будут созданы 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое, потребность в которых испытывает регион. В отдельном блоке разместится отделение патологии новорожденных, а также реанимация и хирургия для младенцев.
Открытие нового комплекса детской областной больницы завершит создание в Твери современного медицинского городка, который объединит ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр, областную больницу, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета.
На территории кластера будут созданы все условия для комфортного посещения учреждений, качественного оказания медицинской помощи пациентам, отметили в пресс-службе.
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