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Тверская область
https://ria.ru/20210706/tver-1740179565.html
Строительство детской областной больницы в Твери будет ускорено
Строительство детской областной больницы в Твери будет ускорено - РИА Новости, 06.07.2021
Строительство детской областной больницы в Твери будет ускорено
Темпы строительства детской областной клинической больницы в Твери будут ускорены, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T22:31
2021-07-06T22:31
тверская область
игорь руденя
здоровье - общество
ростех
сергей чемезов
москва
тверь
общество
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ТВЕРЬ, 6 июля – РИА Новости. Темпы строительства детской областной клинической больницы в Твери будут ускорены, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Москва обсудил с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым вопросы ускорения строительства больницы. По итогам встречи Сергей Чемезов дал необходимые поручения по увеличению объемов и повышению темпов строительных работ", - отметили в пресс-службе. 15 июня 2020 года Игорь Руденя и Сергей Чемезов заложили первый камень на месте строительства нового комплекса детской областной больницы. Работы выполняет дочерняя организация Ростеха – компания "РТ-СоцСтрой".Новая ДОКБ рассчитана на 420 коек и 13,5 тысячи посещений в год. Там будут созданы 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое, потребность в которых испытывает регион. В отдельном блоке разместится отделение патологии новорожденных, а также реанимация и хирургия для младенцев.Открытие нового комплекса детской областной больницы завершит создание в Твери современного медицинского городка, который объединит ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр, областную больницу, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета.На территории кластера будут созданы все условия для комфортного посещения учреждений, качественного оказания медицинской помощи пациентам, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210630/demografiya-1739240975.html
https://ria.ru/20210701/detsady-1739426237.html
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игорь руденя, здоровье - общество, ростех, сергей чемезов, москва, тверь, общество
Строительство детской областной больницы в Твери будет ускорено
22:31 06.07.2021
 
© фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиСтроительство детской областной клинической больницы в Твери
Строительство детской областной клинической больницы в Твери
© фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области

Строительство детской областной больницы в Твери будет ускорено

Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 6 июля – РИА Новости. Темпы строительства детской областной клинической больницы в Твери будут ускорены, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Москва обсудил с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым вопросы ускорения строительства больницы. По итогам встречи Сергей Чемезов дал необходимые поручения по увеличению объемов и повышению темпов строительных работ", - отметили в пресс-службе.
15 июня 2020 года Игорь Руденя и Сергей Чемезов заложили первый камень на месте строительства нового комплекса детской областной больницы. Работы выполняет дочерняя организация Ростеха – компания "РТ-СоцСтрой".
Новая ДОКБ рассчитана на 420 коек и 13,5 тысячи посещений в год. Там будут созданы 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое, потребность в которых испытывает регион. В отдельном блоке разместится отделение патологии новорожденных, а также реанимация и хирургия для младенцев.
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30 июня, 15:11Тверская область
Руденя: самая важная задача в Тверской области – демография
Открытие нового комплекса детской областной больницы завершит создание в Твери современного медицинского городка, который объединит ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр, областную больницу, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета.
На территории кластера будут созданы все условия для комфортного посещения учреждений, качественного оказания медицинской помощи пациентам, отметили в пресс-службе.

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