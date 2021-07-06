https://ria.ru/20210706/turtsiya-1740111368.html

Турция выразила соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке

Турция выразила соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 06.07.2021

Турция выразила соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке

МИД Турции выразил во вторник соболезнования родственникам погибших при крушении пассажирского самолета на Камчатке и правительству России. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T15:25

2021-07-06T15:25

2021-07-06T15:25

крушение ан-26 на камчатке

россия

мид турции

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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АНКАРА, 6 июл - РИА Новости. МИД Турции выразил во вторник соболезнования родственникам погибших при крушении пассажирского самолета на Камчатке и правительству России.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли."Мы с большим прискорбием восприняли известие о том, что пассажирский самолет, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, сегодня разбился, в результате чего погибли 22 пассажира и шесть членов экипажа. Мы разделяем скорбь дружественного народа РФ и выражаем наши соболезнования семьям погибших и российскому правительству", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20210706/sallivan-1740086724.html

россия

палана

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, россия, мид турции, палана, петропавловск-камчатский, происшествия