https://ria.ru/20210706/tu-95ms-1740027037.html

На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет

На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет - РИА Новости, 06.07.2021

На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет

Ракетоносцы Ту-95МС в Саратовской области провели в ходе летно-тактических учений ночные полеты и выполнили условные пуски крылатых ракет, сообщили в... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T05:18

2021-07-06T05:18

2021-07-06T05:18

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ил-78

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армия

безопасность

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ракетоносцы Ту-95МС в Саратовской области провели в ходе летно-тактических учений ночные полеты и выполнили условные пуски крылатых ракет, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Отмечается, что в ходе учения экипажи вывели авиационную, автомобильную и специальную техники из-под удара условного противника, а также выполнили условные пуски крылатых ракет."Основной задачей батальона аэродромно-технического обеспечения была своевременная и качественная подготовка авиационной техники к вылетам. В полетах были задействованы молодые летчики. Летный состав отработал взаимодействие с группой руководства полетами в темное время суток, при ограниченной видимости", - приводит департамент слова командира авиационного полка полковника Александра Симоненко.Летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В них участвуют подразделения дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях. Завершиться учения должны 9 июля.

https://ria.ru/20210706/ucheniya-1740021971.html

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россия, ту-95мс, ил-78, ту-160, москва, саратовская область, рязанская область, армия, безопасность