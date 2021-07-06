https://ria.ru/20210706/tu-95ms-1740027037.html
На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет - РИА Новости, 06.07.2021
На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
Ракетоносцы Ту-95МС в Саратовской области провели в ходе летно-тактических учений ночные полеты и выполнили условные пуски крылатых ракет, сообщили в... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T05:18
2021-07-06T05:18
2021-07-06T05:18
россия
ту-95мс
ил-78
ту-160
москва
саратовская область
рязанская область
армия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733521066_0:43:2883:1665_1920x0_80_0_0_57ee7ca9bbd1a177b1e86cbe75a3cb41.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ракетоносцы Ту-95МС в Саратовской области провели в ходе летно-тактических учений ночные полеты и выполнили условные пуски крылатых ракет, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Отмечается, что в ходе учения экипажи вывели авиационную, автомобильную и специальную техники из-под удара условного противника, а также выполнили условные пуски крылатых ракет."Основной задачей батальона аэродромно-технического обеспечения была своевременная и качественная подготовка авиационной техники к вылетам. В полетах были задействованы молодые летчики. Летный состав отработал взаимодействие с группой руководства полетами в темное время суток, при ограниченной видимости", - приводит департамент слова командира авиационного полка полковника Александра Симоненко.Летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В них участвуют подразделения дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях. Завершиться учения должны 9 июля.
https://ria.ru/20210706/ucheniya-1740021971.html
россия
москва
саратовская область
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733521066_366:0:2881:1886_1920x0_80_0_0_a62502ef8f4e559ff754f9c4eeb3fdb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ту-95мс, ил-78, ту-160, москва, саратовская область, рязанская область, армия, безопасность
На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
В ходе учений в Саратовской области Ту-95МС провели ночные условные пуски крылатых ракет