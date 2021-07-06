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На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет - РИА Новости, 06.07.2021
На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
Ракетоносцы Ту-95МС в Саратовской области провели в ходе летно-тактических учений ночные полеты и выполнили условные пуски крылатых ракет, сообщили в... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T05:18
2021-07-06T05:18
россия
ту-95мс
ил-78
ту-160
москва
саратовская область
рязанская область
армия
безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ракетоносцы Ту-95МС в Саратовской области провели в ходе летно-тактических учений ночные полеты и выполнили условные пуски крылатых ракет, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Отмечается, что в ходе учения экипажи вывели авиационную, автомобильную и специальную техники из-под удара условного противника, а также выполнили условные пуски крылатых ракет."Основной задачей батальона аэродромно-технического обеспечения была своевременная и качественная подготовка авиационной техники к вылетам. В полетах были задействованы молодые летчики. Летный состав отработал взаимодействие с группой руководства полетами в темное время суток, при ограниченной видимости", - приводит департамент слова командира авиационного полка полковника Александра Симоненко.Летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В них участвуют подразделения дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях. Завершиться учения должны 9 июля.
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россия, ту-95мс, ил-78, ту-160, москва, саратовская область, рязанская область, армия, безопасность
На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
05:18 06.07.2021
 
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Нина Падалко
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В ходе учений в Саратовской области Ту-95МС провели ночные условные пуски крылатых ракет

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ракетоносцы Ту-95МС в Саратовской области провели в ходе летно-тактических учений ночные полеты и выполнили условные пуски крылатых ракет, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В Саратовской области на территории Энгельсского соединения дальней авиации в рамках летно-тактического учения экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали полеты в ночное время суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе учения экипажи вывели авиационную, автомобильную и специальную техники из-под удара условного противника, а также выполнили условные пуски крылатых ракет.
"Основной задачей батальона аэродромно-технического обеспечения была своевременная и качественная подготовка авиационной техники к вылетам. В полетах были задействованы молодые летчики. Летный состав отработал взаимодействие с группой руководства полетами в темное время суток, при ограниченной видимости", - приводит департамент слова командира авиационного полка полковника Александра Симоненко.
Летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В них участвуют подразделения дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях. Завершиться учения должны 9 июля.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
01:06
Начались учения дальней авиации России с ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС
 
РоссияТу-95МСИл-78Ту-160МоскваСаратовская областьРязанская областьАрмияБезопасность
 
 
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