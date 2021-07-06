https://ria.ru/20210706/trassa-1740036300.html

На трассе Джубга — Сочи перекрыли движение

На трассе Джубга — Сочи перекрыли движение - РИА Новости, 06.07.2021

На трассе Джубга — Сочи перекрыли движение

Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи (А-147) снова перекрыто из-за схода селя, теперь в районе поселка Лермонтово. Об этом сообщило управление ГИБДД по... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T09:14

2021-07-06T09:14

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КРАСНОДАР, 6 июл — РИА Новости. Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи (А-147) снова перекрыто из-за схода селя, теперь в районе поселка Лермонтово. Об этом сообщило управление ГИБДД по Кубани.Участок закрыт полностью. Вода идет по проезжей части, местами размыто дорожное полотно.В Горячем Ключе инспекторы ДПС перенаправляют транспорт на Апшеронск, в Туапсе на Майкоп через Шаумянский перевал. Госавтоинспекция Кубани призвала водителей воздержаться от поездок.При этом ограничений в сторону Геленджика нет.Ранее движение в обоих направлениях перекрывали в районе села Кроянское. Перерыв составил более пяти часов.Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали.Позже непогода сместилась в сторону Туапсинского района. Туда из-за подъема уровня рек до неблагоприятных отметок направили аэромобильную группировку регионального главка МЧС. Подтоплены 150 придомовых территорий, около ста человек вынуждены были покинуть жилища.

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Последствия паводка: разрушенная трасса Джубга - Сочи Последствия паводка: разрушенная трасса Джубга - Сочи 2021-07-06T09:14 true PT0M31S

Кадры затопленной трассы Джубга - Сочи в районе поселка Лермонтово Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи (А-147) снова перекрыто из-за схода селя, теперь в районе поселка Лермонтово. 2021-07-06T09:14 true PT0M19S

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угибдд, сочи