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Движение по трассе Джубга — Сочи перекрыли после схода селя

Движение по трассе Джубга — Сочи перекрыли после схода селя - РИА Новости, 06.07.2021

Движение по трассе Джубга — Сочи перекрыли после схода селя

Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи перекрыто в обоих направлениях в районе села Кроянское после схода селя, сообщается на сайте ГУ МЧС по... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T01:14

2021-07-06T01:14

2021-07-06T01:16

подтопления в крыму

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи перекрыто в обоих направлениях в районе села Кроянское после схода селя, сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Добавляется, что на место направили кареты скорой помощи. Людям раздают бутилированную воду."Всего для проведения работ по расчистке автодороги задействовано от РСЧС 14 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС России три человека личного состава и одна единица техники", — добавили в ведомстве.Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали.Позднее непогода сместилась в сторону Туапсинского района. Туда в связи с подъемом уровня рек до неблагоприятных отметок направили аэромобильную группировку регионального главка МЧС.

россия

сочи

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия