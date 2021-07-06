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Движение по трассе Джубга — Сочи перекрыли после схода селя
Движение по трассе Джубга — Сочи перекрыли после схода селя - РИА Новости, 06.07.2021
Движение по трассе Джубга — Сочи перекрыли после схода селя
Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи перекрыто в обоих направлениях в районе села Кроянское после схода селя, сообщается на сайте ГУ МЧС по... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T01:14
2021-07-06T01:16
подтопления в крыму
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи перекрыто в обоих направлениях в районе села Кроянское после схода селя, сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Добавляется, что на место направили кареты скорой помощи. Людям раздают бутилированную воду."Всего для проведения работ по расчистке автодороги задействовано от РСЧС 14 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС России три человека личного состава и одна единица техники", — добавили в ведомстве.Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали.Позднее непогода сместилась в сторону Туапсинского района. Туда в связи с подъемом уровня рек до неблагоприятных отметок направили аэромобильную группировку регионального главка МЧС.
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подтопления в крыму, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия
Движение по трассе Джубга — Сочи перекрыли после схода селя
01:14 06.07.2021 (обновлено: 01:16 06.07.2021)
 
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краюОползень на трассе "Джубга-Сочи"
Оползень на трассе Джубга-Сочи - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Движение по трассе Джубга — Сочи перекрыли в обоих направлениях после схода селя

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи перекрыто в обоих направлениях в районе села Кроянское после схода селя, сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В результате схода движение перекрыто в обоих направлениях. К месту направлены службы экстренного реагирования. Организованны аварийно-восстановительные работы по расчистке дорожного полотна. На месте работает оперативная группа Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона главного управления", — говорится в сообщении.
Добавляется, что на место направили кареты скорой помощи. Людям раздают бутилированную воду.
"Всего для проведения работ по расчистке автодороги задействовано от РСЧС 14 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС России три человека личного состава и одна единица техники", — добавили в ведомстве.
Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали.
Позднее непогода сместилась в сторону Туапсинского района. Туда в связи с подъемом уровня рек до неблагоприятных отметок направили аэромобильную группировку регионального главка МЧС.
Перекрытая селем дорога Джубга-Сочи - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
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Подтопления в КрымуРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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