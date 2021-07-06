Движение по трассе Джубга — Сочи перекрыли после схода селя
01:14 06.07.2021 (обновлено: 01:16 06.07.2021)
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краюОползень на трассе "Джубга-Сочи"
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
Движение по трассе Джубга — Сочи перекрыли в обоих направлениях после схода селя
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи перекрыто в обоих направлениях в районе села Кроянское после схода селя, сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В результате схода движение перекрыто в обоих направлениях. К месту направлены службы экстренного реагирования. Организованны аварийно-восстановительные работы по расчистке дорожного полотна. На месте работает оперативная группа Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона главного управления", — говорится в сообщении.
Добавляется, что на место направили кареты скорой помощи. Людям раздают бутилированную воду.
"Всего для проведения работ по расчистке автодороги задействовано от РСЧС 14 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС России три человека личного состава и одна единица техники", — добавили в ведомстве.
Накануне на Сочи обрушились сильный ветер и ливни, один человек погиб, двое пострадали.
Позднее непогода сместилась в сторону Туапсинского района. Туда в связи с подъемом уровня рек до неблагоприятных отметок направили аэромобильную группировку регионального главка МЧС.
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