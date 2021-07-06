https://ria.ru/20210706/tranzit-1740104520.html
Песков прокомментировал возможное ограничение Белоруссией транзита из ЕС
Песков прокомментировал возможное ограничение Белоруссией транзита из ЕС - РИА Новости, 06.07.2021
Песков прокомментировал возможное ограничение Белоруссией транзита из ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность ограничения Минском транзита из Европы, отметил, что это следствие резких,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:56
2021-07-06T14:56
2021-07-06T23:24
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность ограничения Минском транзита из Европы, отметил, что это следствие резких, неоправданных и незаконных санкций против Белоруссии.Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание о противодействии санкционным мерам в отношении республики. Он, в частности, заявил, что не исключает возможности ограничения транзита транспорта в случае новых этапов санкций со стороны Запада. Также глава государства отмечал, что поручил правительству обратить внимание на работу иностранных компаний в стране и на транзит грузов через ее территорию.По словам Пескова, Белоруссия столкнулась с очень агрессивным поведением, стране приходится очень тяжело. В этой связи все маршруты товаропотоков прорабатываются самым тщательным образом по линии правительств."Но еще раз повторяю: здесь главное понимать, что все это следствие очень резких, совершенно, с нашей точки зрения, неоправданных — и незаконных с точки зрения международного права и всех норм международной торговли — санкций в отношении Белоруссии", — сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос о том, не может ли ограничение транзита товаров повредить российской экономике, Песков отметил, что нарушения каких-то экспортно-импортных цепочек исключать нельзя, это вопрос для серьезной работы по минимизации последствий подобных решений.
https://ria.ru/20210706/belorussiya-1740075468.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/belorussiya-1740093308.html
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, европа, в мире
Песков прокомментировал возможное ограничение Белоруссией транзита из ЕС
14:56 06.07.2021 (обновлено: 23:24 06.07.2021)
В Кремле не исключили нарушения экспортно-импортных цепочек из-за санкций против Белоруссии