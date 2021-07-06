https://ria.ru/20210706/tranzit-1740104520.html

Песков прокомментировал возможное ограничение Белоруссией транзита из ЕС

Песков прокомментировал возможное ограничение Белоруссией транзита из ЕС - РИА Новости, 06.07.2021

Песков прокомментировал возможное ограничение Белоруссией транзита из ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность ограничения Минском транзита из Европы, отметил, что это следствие резких,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:56

2021-07-06T14:56

2021-07-06T23:24

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_9fe819244bdefcd5793fa4717e831fff.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность ограничения Минском транзита из Европы, отметил, что это следствие резких, неоправданных и незаконных санкций против Белоруссии.Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание о противодействии санкционным мерам в отношении республики. Он, в частности, заявил, что не исключает возможности ограничения транзита транспорта в случае новых этапов санкций со стороны Запада. Также глава государства отмечал, что поручил правительству обратить внимание на работу иностранных компаний в стране и на транзит грузов через ее территорию.По словам Пескова, Белоруссия столкнулась с очень агрессивным поведением, стране приходится очень тяжело. В этой связи все маршруты товаропотоков прорабатываются самым тщательным образом по линии правительств."Но еще раз повторяю: здесь главное понимать, что все это следствие очень резких, совершенно, с нашей точки зрения, неоправданных — и незаконных с точки зрения международного права и всех норм международной торговли — санкций в отношении Белоруссии", — сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос о том, не может ли ограничение транзита товаров повредить российской экономике, Песков отметил, что нарушения каких-то экспортно-импортных цепочек исключать нельзя, это вопрос для серьезной работы по минимизации последствий подобных решений.

https://ria.ru/20210706/belorussiya-1740075468.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/belorussiya-1740093308.html

россия

белоруссия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, европа, в мире