https://ria.ru/20210706/tranzit-1740090402.html

Лукашенко пригрозил ограничить транзит транспорта в случае новых санкций

Лукашенко пригрозил ограничить транзит транспорта в случае новых санкций - РИА Новости, 06.07.2021

Лукашенко пригрозил ограничить транзит транспорта в случае новых санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает возможности ограничения транзита транспорта в случае новых этапов санкций Запада против... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T13:46

2021-07-06T13:46

2021-07-06T16:53

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 6 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает возможности ограничения транзита транспорта в случае новых этапов санкций Запада против республики."А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций, то будете объезжать (Белоруссию. — Прим. ред.) по Северному полюсу и через Средиземное море", — сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании по вопросам противодействия санкциям. Его слова приводит на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня".Белорусский президент подчеркнул, что власти республики пока еще в условиях пандемии себя ведут "по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.

https://ria.ru/20210706/belorussiya-1740070600.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире