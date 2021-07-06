Лукашенко пригрозил ограничить транзит транспорта в случае новых санкций
13:46 06.07.2021 (обновлено: 16:53 06.07.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПогранпереход "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко пригрозил ограничить транзит транспорта в случае новых санкций Запада
МИНСК, 6 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает возможности ограничения транзита транспорта в случае новых этапов санкций Запада против республики.
"А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций, то будете объезжать (Белоруссию. — Прим. ред.) по Северному полюсу и через Средиземное море", — сказал Лукашенко во вторник в Минске на совещании по вопросам противодействия санкциям. Его слова приводит на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
Белорусский президент подчеркнул, что власти республики пока еще в условиях пандемии себя ведут "по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии.