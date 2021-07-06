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В Смоленске вынесли приговор отцу, убившему четырехмесячного сына
В Смоленске вынесли приговор отцу, убившему четырехмесячного сына - РИА Новости, 06.07.2021
В Смоленске вынесли приговор отцу, убившему четырехмесячного сына
Житель Смоленской области приговорен к 10 годам колонии строгого режима за гибель четырехмесячного сына, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T18:59
2021-07-06T18:59
россия
вязьма
смоленская область
происшествия
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БРЯНСК, 6 июл – РИА Новости. Житель Смоленской области приговорен к 10 годам колонии строгого режима за гибель четырехмесячного сына, сообщает СУСК РФ по региону."В Смоленске мужчина признан виновным в совершении особо тяжкого преступления в отношении своего малолетнего ребенка. Сегодня приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.Трагедия, как установило следствие, произошла вечером 8 марта прошлого года в городе Вязьма. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире со своим 4-месячным сыном, при этом мать ребенка дома отсутствовала.Когда ребенок проснулся и начал плакать, отец не смог его успокоить, после чего он приподнял сына и с высоты собственного роста с достаточной силой не менее двух раз бросил мальчика в сторону дивана, в результате чего ребенок ударился головой и туловищем о выступающие твердые деревянные части дивана и стоящую рядом деревянную детскую кроватку. После этого мужчина положил сына в коляску, а сам лег спать. Утром, когда мать мальчика вернулась домой, она обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни.Как установило следствие, мальчику были причинены телесные повреждения в виде переломов костей свода черепа справа, кровоизлияния под твердую и мягкие оболочки головного мозга. Эти повреждения причинили тяжкий вред здоровью младенца и стали причиной его смерти. Вину в совершении преступления мужчина признал частично, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210705/srok-1739979969.html
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россия
вязьма
смоленская область
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россия, вязьма, смоленская область, происшествия
В Смоленске вынесли приговор отцу, убившему четырехмесячного сына
18:59 06.07.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Жителя Смоленска приговорили к десяти годам колонии за гибель четырехмесячного сына

Читать ria.ru в
БРЯНСК, 6 июл – РИА Новости. Житель Смоленской области приговорен к 10 годам колонии строгого режима за гибель четырехмесячного сына, сообщает СУСК РФ по региону.
Смоленске мужчина признан виновным в совершении особо тяжкого преступления в отношении своего малолетнего ребенка. Сегодня приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
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Трагедия, как установило следствие, произошла вечером 8 марта прошлого года в городе Вязьма. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире со своим 4-месячным сыном, при этом мать ребенка дома отсутствовала.
Когда ребенок проснулся и начал плакать, отец не смог его успокоить, после чего он приподнял сына и с высоты собственного роста с достаточной силой не менее двух раз бросил мальчика в сторону дивана, в результате чего ребенок ударился головой и туловищем о выступающие твердые деревянные части дивана и стоящую рядом деревянную детскую кроватку. После этого мужчина положил сына в коляску, а сам лег спать. Утром, когда мать мальчика вернулась домой, она обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни.
Как установило следствие, мальчику были причинены телесные повреждения в виде переломов костей свода черепа справа, кровоизлияния под твердую и мягкие оболочки головного мозга. Эти повреждения причинили тяжкий вред здоровью младенца и стали причиной его смерти. Вину в совершении преступления мужчина признал частично, говорится в сообщении.
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