В Смоленске вынесли приговор отцу, убившему четырехмесячного сына
Жителя Смоленска приговорили к десяти годам колонии за гибель четырехмесячного сына
БРЯНСК, 6 июл – РИА Новости. Житель Смоленской области приговорен к 10 годам колонии строгого режима за гибель четырехмесячного сына, сообщает СУСК РФ по региону.
"В Смоленске мужчина признан виновным в совершении особо тяжкого преступления в отношении своего малолетнего ребенка. Сегодня приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Трагедия, как установило следствие, произошла вечером 8 марта прошлого года в городе Вязьма. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире со своим 4-месячным сыном, при этом мать ребенка дома отсутствовала.
Когда ребенок проснулся и начал плакать, отец не смог его успокоить, после чего он приподнял сына и с высоты собственного роста с достаточной силой не менее двух раз бросил мальчика в сторону дивана, в результате чего ребенок ударился головой и туловищем о выступающие твердые деревянные части дивана и стоящую рядом деревянную детскую кроватку. После этого мужчина положил сына в коляску, а сам лег спать. Утром, когда мать мальчика вернулась домой, она обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни.
Как установило следствие, мальчику были причинены телесные повреждения в виде переломов костей свода черепа справа, кровоизлияния под твердую и мягкие оболочки головного мозга. Эти повреждения причинили тяжкий вред здоровью младенца и стали причиной его смерти. Вину в совершении преступления мужчина признал частично, говорится в сообщении.