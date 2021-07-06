https://ria.ru/20210706/sud-1740159255.html

В Смоленске вынесли приговор отцу, убившему четырехмесячного сына

В Смоленске вынесли приговор отцу, убившему четырехмесячного сына - РИА Новости, 06.07.2021

В Смоленске вынесли приговор отцу, убившему четырехмесячного сына

Житель Смоленской области приговорен к 10 годам колонии строгого режима за гибель четырехмесячного сына, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T18:59

2021-07-06T18:59

2021-07-06T18:59

россия

вязьма

смоленская область

происшествия

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БРЯНСК, 6 июл – РИА Новости. Житель Смоленской области приговорен к 10 годам колонии строгого режима за гибель четырехмесячного сына, сообщает СУСК РФ по региону."В Смоленске мужчина признан виновным в совершении особо тяжкого преступления в отношении своего малолетнего ребенка. Сегодня приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.Трагедия, как установило следствие, произошла вечером 8 марта прошлого года в городе Вязьма. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире со своим 4-месячным сыном, при этом мать ребенка дома отсутствовала.Когда ребенок проснулся и начал плакать, отец не смог его успокоить, после чего он приподнял сына и с высоты собственного роста с достаточной силой не менее двух раз бросил мальчика в сторону дивана, в результате чего ребенок ударился головой и туловищем о выступающие твердые деревянные части дивана и стоящую рядом деревянную детскую кроватку. После этого мужчина положил сына в коляску, а сам лег спать. Утром, когда мать мальчика вернулась домой, она обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни.Как установило следствие, мальчику были причинены телесные повреждения в виде переломов костей свода черепа справа, кровоизлияния под твердую и мягкие оболочки головного мозга. Эти повреждения причинили тяжкий вред здоровью младенца и стали причиной его смерти. Вину в совершении преступления мужчина признал частично, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210705/srok-1739979969.html

https://ria.ru/20210630/adygeya-1739283011.html

россия

вязьма

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вязьма, смоленская область, происшествия