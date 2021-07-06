https://ria.ru/20210706/sud-1740049795.html

В Новосибирске будут судить экс-студента, который зарезал одногруппника

В Новосибирске будут судить экс-студента, который зарезал одногруппника - РИА Новости, 06.07.2021

В Новосибирске будут судить экс-студента, который зарезал одногруппника

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела о громком убийстве студентом своего одногруппника из-за девушки, которая месяц спустя покончила с собой,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T10:37

2021-07-06T10:37

2021-07-06T10:37

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирский областной суд

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 6 июл – РИА Новости. В Новосибирске завершили расследование уголовного дела о громком убийстве студентом своего одногруппника из-за девушки, которая месяц спустя покончила с собой, сообщает во вторник СУСК по региону.Трагедия произошла 16 февраля: на территории сквера Новосибирского государственного технического университета в ходе ссоры из-за девушки 22-летний студент зарезал кухонным ножом в присутствии очевидцев 26-летнего одногруппника. Спустя почти месяц после убийства нашли тело девушки, которая встречалась с убитым молодым человеком: она свела счеты с жизнью."Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью, и доведении до самоубийства… Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Новосибирской области обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Новосибирский областной суд", - говорится в релизе.По данным Следственного комитета, с августа 2018 года по ноябрь 2020 года 23-летний обвиняемый встречался с 18-летней девушкой и все это время жестоко обращался с ней и унижал, из-за чего потерпевшая "испытывала психические страдания, сопровождавшиеся чувствами унижения и обиды". В ноябре 2020 года молодые люди расстались.В начале следующего года, 16 февраля, обвиняемый встретил в сквере Новосибирского государственного техуниверситета своего одногруппника, который начал встречаться с его бывшей девушкой, после чего в ходе выяснения отношений достал нож и нанес оппоненту "не менее четырех ударов". При этом девушка стала свидетелем публичного убийства."Увидев происходящее, учащиеся задержали злоумышленника и вызвали сотрудников правоохранительных органов. На место происшествия незамедлительно выехал следователь, обвиняемый был задержан, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия вину фигурант признал частично", - сообщили в СК.По данным следствия, 10 марта потерпевшая девушка покончила жизнь самоубийством "в связи с произошедшими событиями, а также ранее возникшей психотравмирующей ситуацией".

https://ria.ru/20210525/ubiystvo-1733757701.html

https://ria.ru/20210618/ispanets-1737499592.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирский областной суд, новосибирск, новосибирская область, происшествия