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В США за выходные произошло более 400 инцидентов со стрельбой
В США за выходные произошло более 400 инцидентов со стрельбой - РИА Новости, 06.07.2021
В США за выходные произошло более 400 инцидентов со стрельбой
Не менее 150 человек погибли в более чем 400 инцидентах со стрельбой за выходные в США, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T15:39
2021-07-06T15:47
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Не менее 150 человек погибли в более чем 400 инцидентах со стрельбой за выходные в США, сообщает телеканал CNN.Согласно данным НКО Gun Violence Archive, публикующей статистику по случаям насилия с применением оружия в США, с пятницы по воскресенье в стране произошли сотни инцидентов со стрельбой. В Нью-Йорке, где уровень вооруженного насилия сейчас достигает максимальных за многие годы показателей, за 72 часа стреляли в 26 человек, в Чикаго – в 83, из которых 14 скончались.Инциденты со стрельбой происходили в выходные и в других американских штатах, в том числе в Техасе, Виргинии и Огайо.Четвертого июля в США отмечали День независимости страны.Газета New York Times ранее сообщала, что продажи огнестрельного оружия в США в первом квартале 2021 года подскочили на 18% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год на фоне пандемии и роста насилия в стране. В стране происходит рост преступности, и участились инциденты со стрельбой. Почти ежедневно поступают сообщения о подобных инцидентах.В июне Белый дом обнародовал стратегию по противодействию вооруженному насилию и преступности в Соединенных Штатах. Отмечалось, что, по мнению президента США Джо Байдена, "резкий рост актов насилия с применением огнестрельного оружия" за последние полтора года "неприемлем". Поэтому администрация намерена выработать общегосударственный подход в этой сфере.
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джо байден, огайо, чикаго, сша, в мире
В США за выходные произошло более 400 инцидентов со стрельбой
15:39 06.07.2021 (обновлено: 15:47 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне
Сотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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В США за выходные не менее 150 человек погибли в результате более 400 инцидентов со стрельбой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Не менее 150 человек погибли в более чем 400 инцидентах со стрельбой за выходные в США, сообщает телеканал CNN.
Согласно данным НКО Gun Violence Archive, публикующей статистику по случаям насилия с применением оружия в США, с пятницы по воскресенье в стране произошли сотни инцидентов со стрельбой. В Нью-Йорке, где уровень вооруженного насилия сейчас достигает максимальных за многие годы показателей, за 72 часа стреляли в 26 человек, в Чикаго – в 83, из которых 14 скончались.
Инциденты со стрельбой происходили в выходные и в других американских штатах, в том числе в Техасе, Виргинии и Огайо.
Четвертого июля в США отмечали День независимости страны.
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Газета New York Times ранее сообщала, что продажи огнестрельного оружия в США в первом квартале 2021 года подскочили на 18% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год на фоне пандемии и роста насилия в стране. В стране происходит рост преступности, и участились инциденты со стрельбой. Почти ежедневно поступают сообщения о подобных инцидентах.
В июне Белый дом обнародовал стратегию по противодействию вооруженному насилию и преступности в Соединенных Штатах. Отмечалось, что, по мнению президента США Джо Байдена, "резкий рост актов насилия с применением огнестрельного оружия" за последние полтора года "неприемлем". Поэтому администрация намерена выработать общегосударственный подход в этой сфере.
 
Джо БайденОгайоЧикагоСШАВ мире
 
 
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