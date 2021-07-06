https://ria.ru/20210706/stadiya-1740178162.html

Глава ВОЗ заявил о наступлении очень опасной стадии пандемии

Глава ВОЗ заявил о наступлении очень опасной стадии пандемии - РИА Новости, 06.07.2021

Глава ВОЗ заявил о наступлении очень опасной стадии пандемии

Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T22:06

2021-07-06T22:06

2021-07-06T23:18

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

воз

в мире

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.По его словам, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего — вакцины, смягчают ограничения."Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса", — продолжил глава ВОЗ.Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации — это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами."Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам", — добавил он.Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении.COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. По данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире зарегистрировали около 184 миллионов случаев заражения коронавирусом, почти четыре миллиона пациентов умерло. За последние сутки число заразившихся выросло на 326 тысяч, летальных исходов — на 6347.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html

https://ria.ru/20210630/koronavirus-1739092096.html

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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире