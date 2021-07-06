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Глава ВОЗ заявил о наступлении очень опасной стадии пандемии
Глава ВОЗ заявил о наступлении очень опасной стадии пандемии - РИА Новости, 06.07.2021
Глава ВОЗ заявил о наступлении очень опасной стадии пандемии
Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T22:06
2021-07-06T23:18
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
воз
в мире
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.По его словам, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего — вакцины, смягчают ограничения."Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса", — продолжил глава ВОЗ.Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации — это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами."Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам", — добавил он.Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении.COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. По данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире зарегистрировали около 184 миллионов случаев заражения коронавирусом, почти четыре миллиона пациентов умерло. За последние сутки число заразившихся выросло на 326 тысяч, летальных исходов — на 6347.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, в мире
Глава ВОЗ заявил о наступлении очень опасной стадии пандемии
22:06 06.07.2021 (обновлено: 23:18 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врачи городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о наступлении очень опасной стадии пандемии

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего — вакцины, смягчают ограничения.
"Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса", — продолжил глава ВОЗ.
Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации — это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами.
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"Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам", — добавил он.
Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении.
COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
По данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире зарегистрировали около 184 миллионов случаев заражения коронавирусом, почти четыре миллиона пациентов умерло. За последние сутки число заразившихся выросло на 326 тысяч, летальных исходов — на 6347.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗВ мире
 
 
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