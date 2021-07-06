https://ria.ru/20210706/ssha-1740182684.html

В США обвинили "русских хакеров" в атаке на сайт республиканцев

В США обвинили "русских хакеров" в атаке на сайт республиканцев - РИА Новости, 07.07.2021

В США обвинили "русских хакеров" в атаке на сайт республиканцев

Хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали на прошлой неделе Национальный комитет Республиканской партии США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-06T23:53

2021-07-06T23:53

2021-07-07T00:02

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали на прошлой неделе Национальный комитет Республиканской партии США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Как сообщили источники агентства, хакеры причастны к группировке, известной как APT29, или Cozy Bear. Как сообщается, неизвестно, к каким данным хакеры получили доступ и удалось ли им выкрасть какие-либо данные.При этом представитель Национального комитета Республиканской партии опроверг информацию, что системы комитета подверглись взлому, сообщает агентство.Предполагается, что хакеры совершили атаку через IT-провайдера комитета, компанию Synnex.Представитель посольства России в Вашингтоне пока не ответил на запрос прокомментировать ситуацию, пишет агентство.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.

https://ria.ru/20210706/bayden-1739998819.html

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