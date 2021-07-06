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Туризм
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В США грабитель напал на российскую туристку
В США грабитель напал на российскую туристку - РИА Новости, 06.07.2021
В США грабитель напал на российскую туристку
В Нью-Йорке, на Манхэттене, грабитель напал на российскую туристку, гуляющую с подругой, сообщает New York Post. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:39
2021-07-06T14:39
туризм
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нью-йорк (город)
манхэттен
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Нью-Йорке, на Манхэттене, грабитель напал на российскую туристку, гуляющую с подругой, сообщает New York Post.Происшествие случилось в половине десятого вечера еще 26 июня, но СМИ стало известно об этом только сейчас. Издание представило видеозапись нападения.Как сообщил представитель полиции, сначала преступник набросился на одну из женщин и повалил ее на тротуар. Он пытался отобрать у нее сумочку, но россиянка смогла ее удержать.Подруга попыталась защитить пострадавшую, но нападавший ударил ее ногой в лицо, после чего скрылся. Обе женщины были доставлены в больницу в стабильном состоянии.Полиция разыскивает преступника.
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туризм, новости - туризм, нью-йорк (город), манхэттен

В США грабитель напал на российскую туристку

14:39 06.07.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Нью-Йорке, на Манхэттене, грабитель напал на российскую туристку, гуляющую с подругой, сообщает New York Post.
Происшествие случилось в половине десятого вечера еще 26 июня, но СМИ стало известно об этом только сейчас. Издание представило видеозапись нападения.
Как сообщил представитель полиции, сначала преступник набросился на одну из женщин и повалил ее на тротуар. Он пытался отобрать у нее сумочку, но россиянка смогла ее удержать.
Подруга попыталась защитить пострадавшую, но нападавший ударил ее ногой в лицо, после чего скрылся. Обе женщины были доставлены в больницу в стабильном состоянии.
Полиция разыскивает преступника.
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