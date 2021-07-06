https://ria.ru/20210706/ssha-1740093580.html

В США грабитель напал на российскую туристку

В США грабитель напал на российскую туристку - РИА Новости, 06.07.2021

В США грабитель напал на российскую туристку

В Нью-Йорке, на Манхэттене, грабитель напал на российскую туристку, гуляющую с подругой, сообщает New York Post. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:39

2021-07-06T14:39

2021-07-06T14:39

туризм

туризм

новости - туризм

нью-йорк (город)

манхэттен

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Нью-Йорке, на Манхэттене, грабитель напал на российскую туристку, гуляющую с подругой, сообщает New York Post.Происшествие случилось в половине десятого вечера еще 26 июня, но СМИ стало известно об этом только сейчас. Издание представило видеозапись нападения.Как сообщил представитель полиции, сначала преступник набросился на одну из женщин и повалил ее на тротуар. Он пытался отобрать у нее сумочку, но россиянка смогла ее удержать.Подруга попыталась защитить пострадавшую, но нападавший ударил ее ногой в лицо, после чего скрылся. Обе женщины были доставлены в больницу в стабильном состоянии.Полиция разыскивает преступника.

https://ria.ru/20210706/dostoprimechatelnosti-1739869937.html

нью-йорк (город)

манхэттен

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туризм, новости - туризм, нью-йорк (город), манхэттен