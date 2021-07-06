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Шанс на восстановление отношений с США есть, заявил Рябков
Шанс на восстановление отношений с США есть, заявил Рябков - РИА Новости, 06.07.2021
Шанс на восстановление отношений с США есть, заявил Рябков
Шанс на нормализацию отношений с США есть, и будет непростительно его упустить, российская сторона приступила к работе сразу после саммита в Женеве, заявил... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T12:41
2021-07-06T12:41
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Шанс на нормализацию отношений с США есть, и будет непростительно его упустить, российская сторона приступила к работе сразу после саммита в Женеве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Шанс не просто есть, он больше, чем думалось многим до саммита, и тем непростительнее будет, если мы его сейчас упустим", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".По его словам, российская сторона сразу по возвращении в Москву приступила к реализации договоренностей, которые были достигнуты в Женеве."Мы передали достаточно быстро американцам наши предложения по вопросу о том, как организовывать диалог в сфере стратегической стабильности, без пауз приступили к обсуждению кибербезопасности, прошли деловые обсуждения тематики двусторонних отношений", - пояснил Рябков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/lavrov-1740039030.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире
Шанс на восстановление отношений с США есть, заявил Рябков
12:41 06.07.2021
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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Рябков заявил, что будет непростительно упустить шанс на нормализацию отношений с США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Шанс на нормализацию отношений с США есть, и будет непростительно его упустить, российская сторона приступила к работе сразу после саммита в Женеве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Шанс не просто есть, он больше, чем думалось многим до саммита, и тем непростительнее будет, если мы его сейчас упустим", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
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По его словам, российская сторона сразу по возвращении в Москву приступила к реализации договоренностей, которые были достигнуты в Женеве.
"Мы передали достаточно быстро американцам наши предложения по вопросу о том, как организовывать диалог в сфере стратегической стабильности, без пауз приступили к обсуждению кибербезопасности, прошли деловые обсуждения тематики двусторонних отношений", - пояснил Рябков.
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