https://ria.ru/20210706/ssha-1740076229.html

Шанс на восстановление отношений с США есть, заявил Рябков

Шанс на восстановление отношений с США есть, заявил Рябков - РИА Новости, 06.07.2021

Шанс на восстановление отношений с США есть, заявил Рябков

Шанс на нормализацию отношений с США есть, и будет непростительно его упустить, российская сторона приступила к работе сразу после саммита в Женеве, заявил... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T12:41

2021-07-06T12:41

2021-07-06T12:41

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_0:95:3301:1952_1920x0_80_0_0_5f6764b4628d33b9ea34a9bc2035b844.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Шанс на нормализацию отношений с США есть, и будет непростительно его упустить, российская сторона приступила к работе сразу после саммита в Женеве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Шанс не просто есть, он больше, чем думалось многим до саммита, и тем непростительнее будет, если мы его сейчас упустим", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".По его словам, российская сторона сразу по возвращении в Москву приступила к реализации договоренностей, которые были достигнуты в Женеве."Мы передали достаточно быстро американцам наши предложения по вопросу о том, как организовывать диалог в сфере стратегической стабильности, без пауз приступили к обсуждению кибербезопасности, прошли деловые обсуждения тематики двусторонних отношений", - пояснил Рябков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/lavrov-1740039030.html

https://ria.ru/20210704/tramp-1739784579.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире