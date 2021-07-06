https://ria.ru/20210706/sputnik-1740121991.html
Итальянские ученые оценили эффективность "Спутника V" в Сан-Марино
Итальянские ученые оценили эффективность "Спутника V" в Сан-Марино - РИА Новости, 06.07.2021
Итальянские ученые оценили эффективность "Спутника V" в Сан-Марино
Вакцина "Спутник V" против коронавируса показала высокую эффективность в Сан-Марино, сообщает итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T16:23
2021-07-06T16:23
2021-07-06T16:23
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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РИМ, 6 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Вакцина "Спутник V" против коронавируса показала высокую эффективность в Сан-Марино, сообщает итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), который проводит исследование применения российского препарата в карликовой республике.В совместной с санмаринским Институтом социального обеспечения (ISS) ноте отмечается, что результаты вакцинации "Спутником V" опубликованы в связи с визитом санмаринской делегации в римское учреждение."Предварительные данные исследования, посвященного анализу ответа антител, на репрезентативной выборке из примерно тысячи добровольцев, вакцинированных "Cпутником V", показали сероконверсию, то есть появление специфических антител в соответствии с выявленными в ходе третьей фазы исследований (российской вакцины - ред). Таким образом, отмечается повышенная иммуногенность российской вакцины, и в целом эти данные подтверждают высокую эффективность кампании вакцинации в Республике Сан-Марино", - говорится в сообщении.Медучреждения напоминают, что кампания по вакцинации на горе Титано стартовала 25 февраля: помимо "Спутника V" здесь можно было сделать прививку препаратом Pfizer/BioNTech, однако 85% санмаринцев получили российскую вакцину.Спустя месяц после начала вакцинации в Сан-Марино отметили четкое снижение новых установленных случаев заражения. Их число снизилось с свыше 200 случаев за неделю в первой половине марта до менее 30 случаев в неделю во второй половине апреля. Последний установленный случай заражения установлен 12 мая, последний летальный исход зафиксирован 25 апреля. В минувшее воскресенье ISS Сан-Марино сообщил, что в республике более нет инфицированных COVID-19.Институт "Спалланцани" также ведет исследование "Спутника V" на предмет эффективности против новых штаммов коронавируса. О результатах этой работы, которая началась в конце мая, пока не сообщалось.Ранее в интервью РИА Новости госсекретарь (министр) Сан-Марино по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта отметил, что республика, которая в феврале оказалось единственной страной Европы, где не было ни одной дозы вакцины от COVID-19, благодаря "Спутнику V" смогла активно провести кампанию по вакцинации. Он подчеркнул, что российский препарат является надежным средством и хорошо зарекомендовал себя в Сан-Марино.
https://radiosputnik.ria.ru/20210705/vaktsina-1740000109.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, европа, сан-марино, италия, в мире
Итальянские ученые оценили эффективность "Спутника V" в Сан-Марино
Итальянские ученые заявили, что "Спутник V" показал высокую эффективность в Сан-Марино
РИМ, 6 июл – РИА Новости, Александр Логунов.
Вакцина "Спутник V" против коронавируса показала высокую эффективность в Сан-Марино
, сообщает итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), который проводит исследование применения российского препарата в карликовой республике.
В совместной с санмаринским Институтом социального обеспечения (ISS) ноте отмечается, что результаты вакцинации "Спутником V" опубликованы в связи с визитом санмаринской делегации в римское учреждение.
"Предварительные данные исследования, посвященного анализу ответа антител, на репрезентативной выборке из примерно тысячи добровольцев, вакцинированных "Cпутником V", показали сероконверсию, то есть появление специфических антител в соответствии с выявленными в ходе третьей фазы исследований (российской вакцины - ред). Таким образом, отмечается повышенная иммуногенность российской вакцины, и в целом эти данные подтверждают высокую эффективность кампании вакцинации в Республике Сан-Марино", - говорится в сообщении.
Медучреждения напоминают, что кампания по вакцинации на горе Титано стартовала 25 февраля: помимо "Спутника V" здесь можно было сделать прививку препаратом Pfizer/BioNTech, однако 85% санмаринцев получили российскую вакцину.
Спустя месяц после начала вакцинации в Сан-Марино отметили четкое снижение новых установленных случаев заражения. Их число снизилось с свыше 200 случаев за неделю в первой половине марта до менее 30 случаев в неделю во второй половине апреля. Последний установленный случай заражения установлен 12 мая, последний летальный исход зафиксирован 25 апреля. В минувшее воскресенье ISS Сан-Марино сообщил, что в республике более нет инфицированных COVID-19.
Институт "Спалланцани" также ведет исследование "Спутника V" на предмет эффективности против новых штаммов коронавируса. О результатах этой работы, которая началась в конце мая, пока не сообщалось.
Ранее в интервью РИА Новости госсекретарь (министр) Сан-Марино по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта отметил, что республика, которая в феврале оказалось единственной страной Европы
, где не было ни одной дозы вакцины от COVID-19, благодаря "Спутнику V" смогла активно провести кампанию по вакцинации. Он подчеркнул, что российский препарат является надежным средством и хорошо зарекомендовал себя в Сан-Марино.