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Эксперты рассказали, какое время суток лучше всего подходит для спорта
Эксперты рассказали, какое время суток лучше всего подходит для спорта - РИА Новости, 06.07.2021
Эксперты рассказали, какое время суток лучше всего подходит для спорта
Лето — прекрасная возможность перенести тренировки из спортивного зала на открытый воздух, однако, занимаясь спортом на улице, важно грамотно оценить свою... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T04:08
2021-07-06T04:08
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лето — прекрасная возможность перенести тренировки из спортивного зала на открытый воздух, однако, занимаясь спортом на улице, важно грамотно оценить свою подготовку, подобрать подходящую одежду и обувь, а также соблюдать питьевой режим, рассказали РИА Новости эксперты сервиса "СберУслуги".Эксперты также советуют не заниматься спортом днем, тем более в жаркие дни, когда солнце в зените особенно активно. Идеальное время для тренировок, по их мнению, — утро: на улице еще свежо, а солнце ещё не активное. К вечеру воздух обычно прогревается и на улице может быть душно и трудно дышать."Если в зале температура воздуха всегда одинаковая, то на улице она постоянно меняется, поэтому особенно важно соблюдать питьевой режим. Пить нужно обязательно чистую воду комнатной температуры. Газированные напитки, чай, соки и даже специальные спортивные напитки не подходят. Перед употреблением спортивных напитков и добавок всегда нужно проконсультироваться со специалистом", - добавляют они.Кроме того, необходимо уделить особое внимание обуви. Это должна быть спортивная обувь, соответствующая виду тренировок и в ней должно быть удобно. "Если функциональные свойства стопы будут нарушены из-за неправильно выбранной обуви, то все остальные системы в организме, в первую очередь колени и таз, будут нести повышенную нагрузку, что может привести к травме или болям", - предупреждают эксперты.
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россия, здоровье, москва, спорт, общество
Эксперты рассказали, какое время суток лучше всего подходит для спорта
04:08 06.07.2021
 
© Depositphotos / lzfДевушка во время пробежки
Девушка во время пробежки - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Depositphotos / lzf

Эксперты назвали утро самым подходящим временем для занятий спортом на открытом воздухе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лето — прекрасная возможность перенести тренировки из спортивного зала на открытый воздух, однако, занимаясь спортом на улице, важно грамотно оценить свою подготовку, подобрать подходящую одежду и обувь, а также соблюдать питьевой режим, рассказали РИА Новости эксперты сервиса "СберУслуги".
"Вид летней активности всегда выбирайте по своему уровню подготовки, возрасту, а также личным предпочтениям. Это может быть йога или пилатес в парке, групповые занятия, бег, вейкбординг и даже аквааэробика на открытом воздухе. Занимайтесь с тренером, который поможет составить план тренировок и будет следить за вашим самочувствием и корректировать планы, если это потребуется", - рекомендуют специалисты.
Эксперты также советуют не заниматься спортом днем, тем более в жаркие дни, когда солнце в зените особенно активно. Идеальное время для тренировок, по их мнению, — утро: на улице еще свежо, а солнце ещё не активное. К вечеру воздух обычно прогревается и на улице может быть душно и трудно дышать.
"Если в зале температура воздуха всегда одинаковая, то на улице она постоянно меняется, поэтому особенно важно соблюдать питьевой режим. Пить нужно обязательно чистую воду комнатной температуры. Газированные напитки, чай, соки и даже специальные спортивные напитки не подходят. Перед употреблением спортивных напитков и добавок всегда нужно проконсультироваться со специалистом", - добавляют они.
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Кроме того, необходимо уделить особое внимание обуви. Это должна быть спортивная обувь, соответствующая виду тренировок и в ней должно быть удобно. "Если функциональные свойства стопы будут нарушены из-за неправильно выбранной обуви, то все остальные системы в организме, в первую очередь колени и таз, будут нести повышенную нагрузку, что может привести к травме или болям", - предупреждают эксперты.
 
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