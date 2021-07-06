https://ria.ru/20210706/soyuz-1740025098.html

Источник: "Союз" для полета туристов на МКС будет на Байконуре в сентябре

Источник: "Союз" для полета туристов на МКС будет на Байконуре в сентябре - РИА Новости, 06.07.2021

Источник: "Союз" для полета туристов на МКС будет на Байконуре в сентябре

Корабль "Союз МС-20", которому в декабре предстоит доставить на Международную космическую станцию российского космонавта и двух японских космических туристов,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T03:25

2021-07-06T03:25

2021-07-06T03:25

россия

юсаку маэдзава

space adventures

земля

александр мисуркин

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

союз

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727576452_0:164:3072:1892_1920x0_80_0_0_daef7f495daa1205ad1090f0988fff05.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Корабль "Союз МС-20", которому в декабре предстоит доставить на Международную космическую станцию российского космонавта и двух японских космических туристов, прибудет на космодром Байконур в начале осени, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В апреле другой источник агентства в отрасли говорил о планах поставки корабля в начале лета.Ранее сообщалось, что запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста - японцы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю.В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.

https://ria.ru/20210704/zevs-1739783833.html

россия

земля

москва

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юсаку маэдзава, space adventures, земля, александр мисуркин, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, союз, москва, байконур (город)