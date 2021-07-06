https://ria.ru/20210706/soyuz-1740025098.html
Источник: "Союз" для полета туристов на МКС будет на Байконуре в сентябре
Источник: "Союз" для полета туристов на МКС будет на Байконуре в сентябре - РИА Новости, 06.07.2021
Источник: "Союз" для полета туристов на МКС будет на Байконуре в сентябре
Корабль "Союз МС-20", которому в декабре предстоит доставить на Международную космическую станцию российского космонавта и двух японских космических туристов,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T03:25
2021-07-06T03:25
2021-07-06T03:25
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юсаку маэдзава
space adventures
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космос - риа наука
союз
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Корабль "Союз МС-20", которому в декабре предстоит доставить на Международную космическую станцию российского космонавта и двух японских космических туристов, прибудет на космодром Байконур в начале осени, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В апреле другой источник агентства в отрасли говорил о планах поставки корабля в начале лета.Ранее сообщалось, что запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста - японцы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю.В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с американской компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.
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россия, юсаку маэдзава, space adventures, земля, александр мисуркин, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, союз, москва, байконур (город)
Источник: "Союз" для полета туристов на МКС будет на Байконуре в сентябре
Корабль "Союз" для полета туристов на МКС доставят на Байконур в сентябре, рассказал источник