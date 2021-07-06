https://ria.ru/20210706/sovbez-1740094259.html

В Совбезе заявили о резком снижении активности террористов за пять лет

В Совбезе заявили о резком снижении активности террористов за пять лет - РИА Новости, 06.07.2021

В Совбезе заявили о резком снижении активности террористов за пять лет

Активность террористов в России за минувшие пять лет заметно упала, количество совершенных преступлений террористической направленности сократилось с 36 в 2015... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:05

2021-07-06T14:05

2021-07-06T14:05

россия

юрий коков

здоровье - общество

совет безопасности рф

безопасность

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Активность террористов в России за минувшие пять лет заметно упала, количество совершенных преступлений террористической направленности сократилось с 36 в 2015 году до трех в 2020 году, сообщил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.Оценивая результаты выполнения стратегии национальной безопасности РФ в ее предыдущей редакции, Коков отметил, что уровень террористической активности внутри России заметно снизился."Возросла результативность работы специальных служб и правоохранительных органов по предупреждению террористических угроз, выявлению и пресечению деятельности идеологов и приверженцев терроризма. Достаточно сказать, что за последние пять лет на территории России не допущено ни одного крупного теракта", - сказал Коков. Количество совершенных преступлений террористической направленности сократилось "с 36 в 2015 году до трех в 2020 году", добавил он.При этом 98% таких преступлений предотвращается на этапе приготовления, указал замсекретаря Совбеза.К категории преступлений террористического характера относятся не только факты подготовки и совершения терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее."В непростых современных условиях основной упор в новой стратегии национальной безопасности по противодействию терроризму сделан на защите населения и государства в целом от террористических и экстремистских угроз", - подчеркнул Коков.Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован 3 июля. Предыдущая редакция стратегии была утверждена указом президента РФ 31 декабря 2015 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/terakty-1739407656.html

https://ria.ru/20210705/srok-1739907705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий коков, здоровье - общество, совет безопасности рф, безопасность