https://ria.ru/20210706/sotsseti-1740025260.html

ВЦИОМ назвал самые популярные соцсети в России

ВЦИОМ назвал самые популярные соцсети в России - РИА Новости, 06.07.2021

ВЦИОМ назвал самые популярные соцсети в России

Наиболее популярными на территории России социальными сетями являются ВКонтакте (48%), Instagram (39%), и YouTube (34%), следует из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T03:36

2021-07-06T03:36

2021-07-06T03:36

россия

tiktok

одноклассники

instagram

youtube

вконтакте

москва

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150612/27/1506122703_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_9a5ecfa6e3dddf7b0ca1cc309feb7371.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Наиболее популярными на территории России социальными сетями являются ВКонтакте (48%), Instagram (39%), и YouTube (34%), следует из опроса ВЦИОМ.Также пользователей интернета спросили о том, в какой из социальных сетей чаще всего можно столкнуться с оскорблениями и агрессивным поведением. "Лидером" рейтинга стала "ВКонтакте" (22%), за ней следуют Instagram (18%), TikTok (13%), YouTube (10%) и "Одноклассники" (8%). При этом 8% ответили, что не встречали подобного поведения в соцсетях, а 5% считают, что агрессивное поведение одинаково распространено на всех подобных площадках.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11 июня. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://sn.ria.ru/20210330/sotsialnye-seti-1603402068.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, tiktok, одноклассники, instagram, youtube, вконтакте, москва, технологии, общество