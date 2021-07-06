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ВЦИОМ назвал самые популярные соцсети в России
ВЦИОМ назвал самые популярные соцсети в России - РИА Новости, 06.07.2021
ВЦИОМ назвал самые популярные соцсети в России
Наиболее популярными на территории России социальными сетями являются ВКонтакте (48%), Instagram (39%), и YouTube (34%), следует из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T03:36
2021-07-06T03:36
россия
tiktok
одноклассники
instagram
youtube
вконтакте
москва
технологии
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Наиболее популярными на территории России социальными сетями являются ВКонтакте (48%), Instagram (39%), и YouTube (34%), следует из опроса ВЦИОМ.Также пользователей интернета спросили о том, в какой из социальных сетей чаще всего можно столкнуться с оскорблениями и агрессивным поведением. "Лидером" рейтинга стала "ВКонтакте" (22%), за ней следуют Instagram (18%), TikTok (13%), YouTube (10%) и "Одноклассники" (8%). При этом 8% ответили, что не встречали подобного поведения в соцсетях, а 5% считают, что агрессивное поведение одинаково распространено на всех подобных площадках.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11 июня. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, tiktok, одноклассники, instagram, youtube, вконтакте, москва, технологии, общество
ВЦИОМ назвал самые популярные соцсети в России
03:36 06.07.2021
 
© Fotolia / Geza FarkasМолодой человек переписывается в телефоне
Молодой человек переписывается в телефоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© Fotolia / Geza Farkas

ВЦИОМ назвал самые популярные социальные сети в России

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Наиболее популярными на территории России социальными сетями являются ВКонтакте (48%), Instagram (39%), и YouTube (34%), следует из опроса ВЦИОМ.
"Наиболее популярные в России социальные сети: "ВКонтакте" (48%), Instagram (39%), YouTube (34%), "Одноклассники" (32%), TikTok (17%). Не пользуются социальными сетями 16% наших сограждан", - говорится в сообщении ВЦИОМ.
Также пользователей интернета спросили о том, в какой из социальных сетей чаще всего можно столкнуться с оскорблениями и агрессивным поведением. "Лидером" рейтинга стала "ВКонтакте" (22%), за ней следуют Instagram (18%), TikTok (13%), YouTube (10%) и "Одноклассники" (8%). При этом 8% ответили, что не встречали подобного поведения в соцсетях, а 5% считают, что агрессивное поведение одинаково распространено на всех подобных площадках.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11 июня. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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РоссияTikTokОдноклассникиInstagramYouTubeВКонтактеМоскваТехнологииОбщество
 
 
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