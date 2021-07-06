https://ria.ru/20210706/sokrytie-1740021440.html

Назван способ легально скрыть свой номер телефона

Назван способ легально скрыть свой номер телефона - РИА Новости, 06.07.2021

Назван способ легально скрыть свой номер телефона

В большинстве случаев желание скрыть номер телефона обусловлено дурными намерениями — этим занимаются злоумышленники или коллекторы. Однако иногда позвонить,... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T03:20

2021-07-06T03:20

2021-07-06T03:24

анастасия ильичева

gem4me

смартфоны

технологии

общество

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В большинстве случаев желание скрыть номер телефона обусловлено дурными намерениями — этим занимаются злоумышленники или коллекторы. Однако иногда позвонить, скрыв свой номер, может понадобиться и тем, кто не держит в мыслях ничего плохого, рассказывает агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.Для этого операторы сотовой связи дают возможность разовой платной услуги АнтиАОН, возможна и постоянная месячная подписка. Включить антиопределитель номера можно, набрав определенную команду, которая у каждого оператора своя. Можно также скачать соответствующее программное обеспечение, однако делать это можно лишь с проверенными приложениями. В противном случае, есть риск слива ваших данных вместо сокрытия информации.

https://ria.ru/20210705/proslushka-1739704480.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ильичева, gem4me, смартфоны, технологии, общество