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Назван способ легально скрыть свой номер телефона
Назван способ легально скрыть свой номер телефона - РИА Новости, 06.07.2021
Назван способ легально скрыть свой номер телефона
В большинстве случаев желание скрыть номер телефона обусловлено дурными намерениями — этим занимаются злоумышленники или коллекторы. Однако иногда позвонить,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T03:20
2021-07-06T03:20
2021-07-06T03:24
анастасия ильичева
gem4me
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технологии
общество
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В большинстве случаев желание скрыть номер телефона обусловлено дурными намерениями — этим занимаются злоумышленники или коллекторы. Однако иногда позвонить, скрыв свой номер, может понадобиться и тем, кто не держит в мыслях ничего плохого, рассказывает агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.Для этого операторы сотовой связи дают возможность разовой платной услуги АнтиАОН, возможна и постоянная месячная подписка. Включить антиопределитель номера можно, набрав определенную команду, которая у каждого оператора своя. Можно также скачать соответствующее программное обеспечение, однако делать это можно лишь с проверенными приложениями. В противном случае, есть риск слива ваших данных вместо сокрытия информации.
https://ria.ru/20210705/proslushka-1739704480.html
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анастасия ильичева, gem4me, смартфоны, технологии, общество