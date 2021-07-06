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Назван способ легально скрыть свой номер телефона
Назван способ легально скрыть свой номер телефона - РИА Новости, 06.07.2021
Назван способ легально скрыть свой номер телефона
В большинстве случаев желание скрыть номер телефона обусловлено дурными намерениями — этим занимаются злоумышленники или коллекторы. Однако иногда позвонить,... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T03:20
2021-07-06T03:24
анастасия ильичева
gem4me
смартфоны
технологии
общество
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В большинстве случаев желание скрыть номер телефона обусловлено дурными намерениями — этим занимаются злоумышленники или коллекторы. Однако иногда позвонить, скрыв свой номер, может понадобиться и тем, кто не держит в мыслях ничего плохого, рассказывает агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.Для этого операторы сотовой связи дают возможность разовой платной услуги АнтиАОН, возможна и постоянная месячная подписка. Включить антиопределитель номера можно, набрав определенную команду, которая у каждого оператора своя. Можно также скачать соответствующее программное обеспечение, однако делать это можно лишь с проверенными приложениями. В противном случае, есть риск слива ваших данных вместо сокрытия информации.
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анастасия ильичева, gem4me, смартфоны, технологии, общество

Назван способ легально скрыть свой номер телефона

03:20 06.07.2021 (обновлено: 03:24 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В большинстве случаев желание скрыть номер телефона обусловлено дурными намерениями — этим занимаются злоумышленники или коллекторы. Однако иногда позвонить, скрыв свой номер, может понадобиться и тем, кто не держит в мыслях ничего плохого, рассказывает агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.
"Например, когда нужно срочно связаться с тем или иным абонентом, но по каким-то причинам нежелательно попадать в его список контактов или базу данных. Также люди скрывают свой номер, чтобы удивить или порадовать родных и друзей", — пояснила она.
Для этого операторы сотовой связи дают возможность разовой платной услуги АнтиАОН, возможна и постоянная месячная подписка. Включить антиопределитель номера можно, набрав определенную команду, которая у каждого оператора своя.
Можно также скачать соответствующее программное обеспечение, однако делать это можно лишь с проверенными приложениями. В противном случае, есть риск слива ваших данных вместо сокрытия информации.
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Анастасия ИльичеваGem4meСмартфоныТехнологииОбщество
 
 
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