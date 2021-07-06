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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210706/sochi-1740103439.html
Глава Сочи рассказал о высокой загрузке санаториев и гостиниц города
Глава Сочи рассказал о высокой загрузке санаториев и гостиниц города - РИА Новости, 06.07.2021
Глава Сочи рассказал о высокой загрузке санаториев и гостиниц города
Загрузка санаторно-курортного комплекса в Сочи, несмотря на обрушившиеся накануне на город дожди, по-прежнему высокая - 90%, сообщил глава города-курорта... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T14:51
2021-07-06T14:54
туризм
алексей копайгородский
новости - туризм
сочи
туапсе
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Загрузка санаторно-курортного комплекса в Сочи, несмотря на обрушившиеся накануне на город дожди, по-прежнему высокая - 90%, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский."Сегодня объехал 11 объектов санаторно-курортной отрасли. Ситуация стабильная, загрузка по-прежнему высокая - около 90 процентов", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.По его словам, из-за подтопления пострадал только один объект – пансионат "Бургас", расположенный в низине. "Коллектив был оповещен о непогоде заранее, хорошо подготовился. Пансионату была предоставлена техника для вывоза мусора и уборки. Сейчас на месте работает пожарный расчет - откачивают воду из подвала", - отметил мэр.Из-за дождей в Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник из берегов вышли реки Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления. Во второй половине дня понедельника стихия сместилась от Сочи в сторону Туапсе, как и прогнозировали синоптики. В связи с подъемом уровня рек в Туапсинском районе до неблагоприятных отметок туда направлена аэромобильная группировка регионального главка МЧС.
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алексей копайгородский, новости - туризм, сочи, туапсе, происшествия
Глава Сочи рассказал о высокой загрузке санаториев и гостиниц города
14:51 06.07.2021 (обновлено: 14:54 06.07.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Глава Сочи рассказал, что загрузка санаторно-курортного комплекса составляет около 90 процентов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Загрузка санаторно-курортного комплекса в Сочи, несмотря на обрушившиеся накануне на город дожди, по-прежнему высокая - 90%, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.
"Сегодня объехал 11 объектов санаторно-курортной отрасли. Ситуация стабильная, загрузка по-прежнему высокая - около 90 процентов", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.
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По его словам, из-за подтопления пострадал только один объект – пансионат "Бургас", расположенный в низине. "Коллектив был оповещен о непогоде заранее, хорошо подготовился. Пансионату была предоставлена техника для вывоза мусора и уборки. Сейчас на месте работает пожарный расчет - откачивают воду из подвала", - отметил мэр.
Из-за дождей в Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник из берегов вышли реки Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления. Во второй половине дня понедельника стихия сместилась от Сочи в сторону Туапсе, как и прогнозировали синоптики. В связи с подъемом уровня рек в Туапсинском районе до неблагоприятных отметок туда направлена аэромобильная группировка регионального главка МЧС.
 
ТуризмАлексей КопайгородскийНовости - ТуризмСочиТуапсеПроисшествия
 
 
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