https://ria.ru/20210706/sochi-1740103439.html

Глава Сочи рассказал о высокой загрузке санаториев и гостиниц города

Глава Сочи рассказал о высокой загрузке санаториев и гостиниц города - РИА Новости, 06.07.2021

Глава Сочи рассказал о высокой загрузке санаториев и гостиниц города

Загрузка санаторно-курортного комплекса в Сочи, несмотря на обрушившиеся накануне на город дожди, по-прежнему высокая - 90%, сообщил глава города-курорта... РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-06T14:51

2021-07-06T14:51

2021-07-06T14:54

туризм

алексей копайгородский

новости - туризм

сочи

туапсе

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Загрузка санаторно-курортного комплекса в Сочи, несмотря на обрушившиеся накануне на город дожди, по-прежнему высокая - 90%, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский."Сегодня объехал 11 объектов санаторно-курортной отрасли. Ситуация стабильная, загрузка по-прежнему высокая - около 90 процентов", - написал Копайгородский в своем Telegram-канале.По его словам, из-за подтопления пострадал только один объект – пансионат "Бургас", расположенный в низине. "Коллектив был оповещен о непогоде заранее, хорошо подготовился. Пансионату была предоставлена техника для вывоза мусора и уборки. Сейчас на месте работает пожарный расчет - откачивают воду из подвала", - отметил мэр.Из-за дождей в Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник из берегов вышли реки Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления. Во второй половине дня понедельника стихия сместилась от Сочи в сторону Туапсе, как и прогнозировали синоптики. В связи с подъемом уровня рек в Туапсинском районе до неблагоприятных отметок туда направлена аэромобильная группировка регионального главка МЧС.

https://ria.ru/20210705/sochi-1740006647.html

сочи

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алексей копайгородский, новости - туризм, сочи, туапсе, происшествия